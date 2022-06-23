الأرشيف والمكتبة الوطنية يطلق خطته الاستراتيجية 2022-2025

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد عبد الله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية بالإنابة، أهمية ثراء الخطة الاستراتيجية الطموحة 2022-2025 حتى تكون منسجمة مع تطلعات القيادة الرشيدة بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة في الصف الأول بين الدول المتقدمة عالمياً.

جاء ذلك في الاجتماع الذي حضره جميع موظفي الأرشيف والمكتبة الوطنية، وتم فيه إطلاق الخطة الاستراتيجية 2022-2025، واستعراض الأداء الذي أسفرت عنه الخطة الاستراتيجية السابقة أيضاً.

خريطة المستقبل

وقد افتتح عبد الله ماجد آل علي الاجتماع بكلمة بدأها بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله: «إن الاستعداد للمستقبل وامتلاك أدواته هو بُعدٌ استراتيجي لدولة الإمارات»، وأشار آل علي إلى أهمية اللقاء من أجل رسم خريطة المستقبل في هذه المرحلة المهمة من عمر الأرشيف والمكتبة الوطنية الذي تأسس عام 1968 بتوجيه من المؤسس والباني المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتابع: إن أول ما يتبدى لنا في المرحلة المقبلة هو إنجاز المكتبة الوطنية التي أرادها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مرجعاً وطنياً ومركزاً ثقافياً ومعلوماتياً يحفظ تراث دولة الإمارات العربية المتحدة، ويبرز تطورها العلمي والحضاري على غرار كبرى المكتبات العالمية الحاضنة للتراث الإنساني.

شكر وتكريم

وأبدى آل علي تفاؤله بتشييد مكتبة وطنية متطورة تليق بدولة الإمارات العربية المتحدة، وشكر جميع موظفي الأرشيف والمكتبة الوطنية ومركز الحفظ والترميم التابع له، على جهودهم البنّاءة وإنجازهم الباهر ومقترحاتهم التي ترتقي بالعمل الأرشيفي والمكتبي، وقد بدأت هذه الجهود تتجسد بما يلاقيه الأرشيف والمكتبة الوطنية من اهتمام على الصعيد المحلي والعربي والعالمي.

وقد أضحى مؤسسة حيوية لأبناء المجتمع بمختلف شرائحهم وجنسياتهم، موضحاً أهمية الشراكات الاستراتيجية التي توفر التكامل في العمل والإنجاز.

وشهد الحفل تكريم الإدارات المميزة في الأرشيف والمكتبة الوطنية، حيث قام آل علي بتكريم إدارة التواصل المؤسسي والمجتمعي، وإدارة الأرشيفات، وكرّم أيضاً جميع الأقسام المميزة بأدائها في الخطة الاستراتيجية السابقة.

وأثناء الاجتماع قامت كل إدارة من إدارات الأرشيف والمكتبة الوطنية بتقديم عرض موجز لإنجازها في الخطة الاستراتيجية السابقة، ومشاريعها المستقبلية وتطلعاتها في الخطة الاستراتيجية المقبلة 2022- 2025.