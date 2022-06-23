«دريفن كافيه من بورشه» في دبي.. تجارب ترفيهية وقصص ثرية

المصدر: دبي - البيان

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تتنوع صنوف الإبداع والترفيه في دبي، حيث يحظى سكان المدينة بتجارب عديدة، تعكس مختلف ثقافات العالم، وفي السياق، عزّز مقهى «دريفن كافيه»، الواقع على جزيرة بلو ووترز، والمشهور في دبي، بديكوره الداخلي، المصمم بنمط يحاكي جمال تصاميم السيارات، شراكته مع شركة بورشه، حيث يقدم رسمياً مفهوماً جديداً للعلامة التجارية «دريفن كافيه من بورشه»، إذ وقعت مؤخراً «بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا ش.م.ح»، اتفاقية تعاون مع إدارة دريفن كافيه، لتكون زيارة المقهى، في بلو ووترز دبي، ثرية بأشكال التجارب الثقافية والترفيه، الذي يعرض بالوقت نفسه لجماليات وقصص بورشه، ويوفر معلومات وافية عنها لمحبيها، بجانب الاستمتاع باحتساء القهوة وتجارب الطعام التي تعكس ثقافات متنوعة.

قيمة

يقول راشد الفهيم مؤسس شركة دريفن كافيه: «تتفهم شركة بورشه إيديولوجية دريفن كافيه، ونُقرّ أنّ شراكتنا بمثابة التكافل المثالي لعلامتين تجارتين متقاربتين في الأفكار منذ اليوم الأول. وحالياً، يتم عرض «بورشه إكس آرت»، وهو عبارة عن تناغم معرض السيارات مع الأعمال الفنيّة لفنانين من المنطقة، مثل دوزي دريمز ورامي عفيفي، وأنا متحمّس لرؤية المحتوى الفني، وعروض السيارات التي ستقام قريباً».

وقد تم عقد الشراكة، بحيث يتوافر معرض يقدم قطعاً فنيّة معاصرة للفنانين الناشئين، ويعرض مجموعة مختارة من الأعمال الفنية التي تُحاور لغة مرئية معاصرة.

وكرجل شغوف بجمع السيارات، ورث راشد الفهيم، شغفه وحبّه للسيارات، من والده، الذي كان يجمعها لأكثر من 50 عاماً. وكانت رؤية راشد منبثقة من رغبته في مشاركة شغف هواية جمع السيارات، مع أشخاص آخرين من جميع الفئات العمرية، نساء أو رجال، على اختلاف اهتماماتهم، الأمر الذي أوحى له بتأسيس شركة دريفن كافيه. وبفتح ثلاثة فروع في دبي وأبوظبي، استطاع تحقيق طموحاته.

إنّ الاستمرار في عرض مجموعة من السيارات الكلاسيكية والنادرة في فرع المقهى في بلو ووترز في دبي، سيضمن الحافز لزيارة دريفن كافيه من بورشه، للاستمتاع بمتحف بورشه، وسيارات هواة جمع المركبات الشخصية. بعد الشعار الموسمي «بورشه إكس آرت»، من المقرر إطلاق النسخة الثانية من فعاليات «بورشه آيكونز» بنهاية هذا العام.

تعاون مثمر

أما بالنسبة لمركز بورشه دبي، فإنّ الشراكة هي تعاون طبيعي، تبني مفهوم «السيارات والكافيه»، الذي يسمح لعملاء بورشه ومحبّي السيارات، بالتمتع ببيئة توفّر أسلوب حياة مناسبة للعائلات.

وتعليقاً على نتائج هذه الشراكة، قال الدكتور مانفريد برونل، الرئيس التنفيذي لشركة بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا ش م ح: «كانت علاقتنا مع دريفن كافيه، ناجحة للغاية، وذلك منذ بدايتها في نوفمبر الماضي قُبيل فعاليات «بورشه آيكونز»، عندما عرضت دريفن كافيه بعضاً من أكثر سيارات المتاحف، تفرداً من شتوتغارت خلال الأيام الأولى لافتتاح موقعها الجديد في دبي. الجميع مُرحب به في الكافيه، خاصة العائلات ومُحبّى السيارات، ونعتقد أنه المكان المثالي الذي يلتقي فيه هؤلاء، يجمعهم شغف السيارات السريعة، واحتساء القهوة، وتناول الأطعمة الشهية».

بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن زائرو دريفن كافيه، من شراء نسخ محدودة من سلع بورشه الحصرية، مثل القمصان والقبعات وسلاسل المفاتيح والأكواب، والتماثيل الصغيرة التي تحمل علامتها التجارية، وغيرها من الأكسسوارات التي يتم إنتاجها حصرياً للترويج لهذه الشراكة.