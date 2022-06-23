«روائع البندقية» تواصل سرد لقاء الشرق والغرب

المصدر: (الشارقة ـ البيان)

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يواصل معرض «إلهام وروائع البندقية وفنون الإسلام»، الذي تنظمه هيئة الشارقة للمتاحف، بالتعاون مع مؤسسة البندقية للمتاحف المدنية، خلال الفترة من 16 فبراير الماضي، ويستمر حتى 2 يوليو المقبل، إمتاع زواره من مختلف أنحاء الدولة والعالم، بما يستعرضه من مقتنيات يقدمها للمرة الأولى، كاشفاً من خلالها عن امتداد تأثير الحضارة الإسلامية على المشهدين الثقافي والفني حول العالم.

ويسلط المعرض، عبر مجموعة واسعة من الأعمال الفنية، الضوء على مدى تأثُّر الدول الأخرى بالثقافة والفنون الإسلامية، كما يبين قوة الروابط والتبادل بينها وبين العالم الخارجي، عبر بوابة مدينة البندقية، التي كانت تعد إحدى أكبـر المـدن فـي أوروبـا، وأهـم المراكـز التجارية بيـن القرنين الثالث والثامن عشـر.

وتركزت محاور المعرض الثلاثة، التي جاءت تحت عناوين «لقـــاءات»، «حوارات»، و«إلهام»، على مساهمة الثقافـــة والفنون الإسلامية في قيـــام نهضة علمية وفنيـــة وفكريـــة جديـــدة، عززت التبـــادل الإيجابي بيـــن الثقافات.