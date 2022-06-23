«الوطنية والمواطَنة.. الإمارات نموذجاً» أصالة وقيم الدولة أساس تطورها وتميزها

المصدر: أبوظبي ـ عبير يونس

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يضيء كتاب «الوطنية والمواطنة الإمارات نموذجاً»، للكاتب والإعلامي حسن بحمد، على عمق العلاقة بين القيادة والمواطنين في دولة الإمارات، موضحاً تميز المبادئ والأخلاق التي يتمتع بها أبناء الإمارات. ويقول بحمد، في حديث لـ«البيان»، حول كتابه: «إن القيادة الحكيمة لدولة الإمارات خير نموذج للقيادة التي تصنع سعادة مواطنيها، وترسّخ ركائز التنمية، ممهدة على الدوام دروب تطور وازدهار المجتمع، ومرسخة ركائز التسامح والإبداع والتميز، بموازاة صون مكوّن الأصالة والعادات والتقاليد».

علاقة متكاملة

قدّم للكتاب، الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، حيث قال في تقديمه: «إن إنسان الإمارات هو محور التطور، وجوهر التنمية، وهو الاستثناء في هذا العالم، وهذه الكلمة ليست صفة يسبغها الإعلام على هذا الإنسان، وإنما لأن ما يحصده الإماراتي من السمات أصبحت جزءاً لا يتجزأ من نسيجه الجسدي والنفسي، الأمر الذي يجعلنا نقولها بفخر واعتزاز، وننحني إجلالاً وإكباراً للقيادة الرشيدة، التي كرست الجهد والبذل، من أجل إسعاد هذا الإنسان وتنمية قدراته».

مفاهيم راسخة

ويستعرض الكتاب عبر 250 صفحة من القطع المتوسط العلاقة والتكامل بين المواطن والوطن، ويبرز وجه حكومة الإمارات ومفاهيمها الراسخة وبرامجها وسياساتها وقراراتها، التي تتمحور حول مقومات العيش الكريم للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة. من خلال 3 فصول، جاء الفصل الأول منها بعنوان «الوطنية صمام أمان المجتمعات»، وفيه تناول بحمد أفكاراً عدة، منها مفهوم الوطن، مفهوم الوطنية، الوطنية والتاريخ، المدارس السياسية وتأثيرها على مفهوم الوطنية، والوطنية وعلاقتها بالأخلاق والإنسانية.

وناقش الكاتب في الفصل الثاني المعنون بـ«المواطنة» أفكاراً عدة وهي التعريف بالمواطنة ومفهومها، المواطنة تاريخياً، مقومات وعناصر المواطنة، وأبعادها ومظاهرها.

تسامح وإيجابية

في الفصل الأخير، الذي جاء بعنوان «الوطنية والمواطنة في القاموس الإماراتي» طرح حسن بحمد الكثير من الأفكار، من بينها الأبعاد الوطنية للإمارات، التراث الإماراتي ودوره في الوطنية والمواطنة، القيادة وعلاقتها بالمواطنين، التسامح في الإمارات أسلوب حياة وثقافة مواطن، السعادة الإيجابية في الأجندة الوطنية، الخدمة الوطنية وتعزيز مفهوم المواطنة الإيجابية، والمواطن الإماراتي عنوان الوطنية والمواطنة.