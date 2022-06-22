معهد الشارقة للتراث ينظم أمسية شعرية وموسيقية في «البيت الغربي»

المصدر: الشارقة ـ البيان

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نظم معهد الشارقة للتراث أمسية شعرية وموسيقية في مركز فعاليات التراث الثقافي «البيت الغربي»، في قلب الشارقة، شاركت فيها الشاعرتان أمل السهلاوي، ومهرة الياسي، بالإضافة إلى الفنان أزهر كبة، رئيس قسم التراث الفني في المعهد، الذي قدم فقرات موسيقية، حيث جذبت الأمسية المتنوعة الحضور الذين استمتعوا بجمال الكلمة وروعة التعبير، خصوصاً القصائد التي تغنت بحب الوطن.

وقدمت الشاعرتان قصائد عدة في حب الوطن، وفي مختلف المجالات الإنسانية والفلسفية والاجتماعية، كما قدم الفنان أزهر كبة، معزوفات على آلة السنطور التراثية العراقية أطربت الجمهور الحضور.

شعر وموسيقى

وفي هذا الإطار، قال الفنان أزهر كبة، رئيس قسم التراث الفني في معهد الشارقة للتراث، عازف آلة السنطور التراثية العراقية: «سعدنا بهذه الأمسية الثقافية التي امتزج فيها الشعر والموسيقى، حيث نعمل على تفعيل المخزون الثقافي وإبراز مكانة الأدب والشعر، كما قمنا بتقديم وصلات عزف للجمهور على آلة السنطور التراثية العراقية».

وأضاف أزهر كبة: «طرب الجمهور في «البيت الغربي» مع معزوفة وتقاسيم الأغنية العراقية الشهيرة: «فوق النخل»، حيث قدمتها على آلة السنطور، بالإضافة إلى أغنية الراحل العراقي ناظم الغزالي: «طالعة من بيت أبوها». وآلة السنطور هي أصلاً من وادي الرافدين، ومن هناك انتقلت إلى مختلف أنحاء العالم، وحملت أسماء مختلفة في بلدان عدة، لكنها في العراق تحمل اسم آلة السنطور».

قصائد وطنية

من جانبها، قالت الشاعرة مهرة الياسي، معرفة بنفسها، بأنها شاعرة وكاتبة إعلامية، بيولوجيا، مدربة دولية معتمدة، وهي تحتل وظيفة رائد علمي في متحف الشارقة العلمي، صدر لها ديوان «خيوط الشمس».

وهناك على الطريق ديوان جديد يحمل عنوان «على صفحات اليم». وألقت الشاعرة الياسي مجموعة من القصائد الوطنية، وفي حب الشارقة، وقصيدة بعنوان الشارقة عاصمة الثقافة، وكذلك قصيدة في حب سلطان، وقصيدة الحلم الجميل التي تناقش موضوعات اجتماعية، وختمت بقصائد غزلية.

قوة تعبيرية

وبدورها، قالت الشاعرة أمل السهلاوي: «الشعر هو قوة تعبيرية عظيمة، وهو أجمل طريقة للتعبير عن الذات، لذلك سعدنا باستضافة كريمة من معهد الشارقة للتراث.

حيث أتيحت لنا فرصة مناسبة للتواصل مع جمهور الشعر والموسيقى في «البيت الغربي»، بتقديم مجموعة من القصائد الوطنية، وكذلك قصائد فلسفية وإنسانية، وقد حظينا بتفاعل الجمهور وحضوره الجميل، كونَ أن الأمسية تنوع فيها الشعر بين الفصيح والعامي».