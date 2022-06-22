مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي يستضيف فرقة «سيتي باند»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عن استضافة عرض موسيقي لفرقة «سيتي باند» تحت قيادة العازف السوري العالمي كنان العظمة على خشبة المسرح الأحمر، وذلك بتاريخ 29 يونيو الجاري عند الساعة 8 مساءً. ويسعى عازف الكلارينيت الموهوب مع فرقته، التي تأسست في مدينة نيويورك عام 2006، إلى تقديم مزيج إبداعي يجمع موسيقى الجاز والإيقاعات الكلاسيكية الغربية مع النغمات السورية الأصيلة.

تجربة مشوقة

ويقدم العرض تجربة موسيقية مشوقة تعبّر عن الخلفيات الثقافية المتنوعة لأعضاء الفرقة، حيث يقدمون حواراً موسيقياً مذهلاً يتناغم فيه صوت الكلارينيت للعازف السوري مع النغمات الريفية التي يبدعها عازف الجيتار كايل سانّا.

إضافة إلى إيقاعات عازف الطبل بوديك يانكه وموسيقا بيتروس كلامبانيس على آلة الكاونتر باس. وحظيت الفرقة بإشادة النقاد والجمهور بعد أدائها المميز على مسارح الولايات المتحدة وفرنسا وإنجلترا وألمانيا وهولندا، ومصر ولبنان وتركيا.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بيل براغين، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي: «يُعدّ كنان العظمة من أبرز الموسيقيين في العالم، فهو يتميز برؤية إبداعية توحّد الأنماط الموسيقية المختلفة. وشارك كنان في تدريباتٍ وورش عمل في جامعة نيويورك أبوظبي ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي.

حيث تألق إلى جانب عازف التشيلو يو يو ما وفرقة طريق الحرير عام 2017، مما دفعنا لاستضافته من جديد لتقديم أعماله الشاعرية مع فرقته الخاصة. ونتشوق لتقديم عرض فرقة «سيتي باند» المميز لعشاق الموسيقى في دولة الإمارات، ونختتم به موسم 2021 -2022 بأفضل صورة ممكنة».

توليفة إبداعية

ومن جهته، قال كنان العظمة: «تستوحي الموسيقى التي نقدمها من أنماط فنية مختلفة لا تركّز على ثقافة بعينها. لذلك سيشهد عرضنا المرتقب أداء أعمالٍ موسيقية قمت بتأليفها وفق أسلوب يضمن لأعضاء الفرقة التعبير عن منظورهم الخاص. وترسم هذه التوليفة الإبداعية ملامح مشهد جديداً يجمع الموسيقى العربية والعالمية مع إيقاعات الجاز. وأنا متحمس للعودة إلى العاصمة الإماراتية بعد مشاركتي الناجحة مع فرقة طريق الحرير والفنان يو يو ما ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي».