«مرايا التحولات الرقمية» يضيء مستلزمات التحول الرقمي في العالم العربي

المصدر: بيروت ـ البيان

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صدر أخيراً كتاب «مرايا التحولات الرقمية والتمثلات الذهنية للذكاء الاصطناعي» للباحث والأكاديمي اللبناني غسان مراد، الذي يعالج ضمن أربعة فصول بعض القضايا المتعلقة بالتطور الرقمي من منظور عدة مجالات متداخلة في ما بينها.

ويطرح بعض المواضيع من زوايا مختلفة تتعلق بالتحول الرقمي ومستلزماته في السياق العربي بشكل خاص، والسياق العالمي بشكل عام، لعل أهمها عالم «ميتافيرس»، بكل ما يطرحه من هواجس، وما يرافقه من تغيرات افتراضية وواقعية.

لمَ يحمل «اسم المرايا الرقمية»؟ السبب بسيط: «هذه المرايا في التحول الرقمي تعكس ما يحصل وما قد يحصل لاحقاً، ليس من وجهة نظر أحادية الرؤية الثابتة للملاحظ، بل رؤية الملاحظ من زوايا مختلفة، من خلال محاولة إبراز الصورة التي ستتبين لنا بالمرآة كتمثيل للمتغير».

فهم

وتتمثل الأهداف الرئيسية لهذا الكتاب بتقديم أفضل فهم لماهية الثورة الرقمية وما أحدثته من تغيير في معادلة القيم، والمواقف التي اتخذت إزاء وسائل التواصل نتيجة هذه الثورة.

ويتناول التهديد الذي يراه في التغيرات الناتجة من الرقمنة، والشعور الجديد الذي تثيره في البشر، ودور «الميتافيرس» اقتصادياً واجتماعياً وافتراضياً، وأهمية تدريب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً إلى «أنَ التفاعل سيتغير نسبياً معه، وسيُصبح حسياً بشكلٍ أكبر».

يأتي هذا الكتاب جزءاً من كُل شامل ومُتشعب، وهو ثالث مؤلفات مراد في هذا المجال («الإنسانيات الرقمية» 2018 و«دهاء شبكات التواصل الاجتماعي وخبايا الذكاء الاصطناعي» 2014)، وهو يعالج إشكاليات متعلقة باللغة والدماغ، وعلاقة اللغة العربية بالرياضيات، وكيفية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وخوارزمياته في حوسبة هذه اللغة.