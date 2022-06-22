«دبي للثقافة» تضيء جماليات قصائد أصحاب الهمم

المصدر: (دبي ـ البيان )

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نظمت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، جلسة شعرية بمقرها الرئيسي بحي دبي للتصميم، أحياها الشاعر خلف الكعبي، وأدارها طارق ثلجة، بحضور عدد من موظفي الهيئة. ويأتي ذلك في إطار حرصها على دعم وتمكين أصحاب الهمم وإشراكهم في برامجها الثقافية والإبداعية.

وأشار محمد الحبسي مدير إدارة الآداب بالإنابة في «دبي للثقافة»، إلى أن هذه الجلسة جاءت في إطار البرامج الثقافية والإبداعية التي تنظمها «دبي للثقافة» لتحسين تجربة أصحاب الهمم في مرافقها، وتفعيلاً لاتفاقية التعاون التي وقعتها مع «نادي دبي لأصحاب الهمم» الشهر الماضي بهدف توطيد الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين لتعزيز سعادة وجودة حياة أصحاب الهمم وترسيخ ثقافة المشاركة في المبادرات المجتمعية من أجل تطوير الخدمات المقدمة لهذه الشريحة من المجتمع.

وأضاف الحبسي: إن تنظيم الجلسة الشعرية يندرج أيضاً ضمن إطار الدور الثقافي للهيئة والتزامها بالعمل على ترسيخ الثقافة بكل أنواعها بين موظفيها ودعمهم وخلق بيئة إيجابية تسهم في تحفيزهم وتشجيعهم على الفكر والإبداع، ما يسهم في تعزيز سعادتهم ورفع إنتاجيتهم وينعكس إيجابياً على أداء الهيئة وتميزها المؤسسي.

وتضمّنت الجلسة قراءات شعرية قدم فيها الشاعر الكعبي باقة ملهمة من القصائد من الشعر النبطي تراوحت مواضيعها بين الوطنية والاجتماعية والغزلية، وتميّزت بجمال مفرداتها وتراكيبها التي تحمل بصمة الشاعر. يُشار إلى أن الشاعر خلف الكعبي، من أصحاب الهمم، يعمل مدرّساً في وزارة التربية والتعليم، ويحمل عضوية عدد من الجهات المحلية، تشمل جمعية الإمارات لحقوق الإنسان وجمعية عجمان للتنمية الثقافية ونادي دبي لأصحاب الهمم ونادي عجمان لأصحاب الهمم.