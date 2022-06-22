مركز أبوظبي للغة العربية ينظم "خزانة الكتب"

المصدر: (أبوظبي ـ وام )

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ينظم «مركز أبوظبي للغة العربية» فعالية «خزانة الكتب» في «ديرفيلدز مول» في أبوظبي، ويستمر حتى 3 يوليو المقبل.

ويأتي تنظيم الفعالية في إطار استمرارية تواجد «خزانة الكتب» في المراكز التجارية على مدار العام، وتفعيل حضورها على مستوى الإمارة.

وتهدف هذه الفعالية إلى توسيع انتشار إصدارات المركز للوصول إلى أكبر قدر من القرُّاء، وإتاحتها للبيع لزوار «ديرفيلدز مول»، وتعزيز التواصل الفعّال مع الجمهور، فضلاً عن تكريس وجود «خزانة الكتب» بشكل متواصل على مدار العام، حيث توفر الفعالية أكثر من 450 عنواناً وبإجمالي أكثر من 2,250 كتاباً بأسعار تحفيزية لجميع فئات القراء.

وقال سعيد الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية بالإنابة، إن مبادرة «خزانة الكتب» أثبتت نجاحها الكبير عند إطلاقها لأول مرة في سبتمبر 2021، وعززت من ارتباط أفراد المجتمع بثقافة القراءة كما حفزتهم على جعلها عادة يومية، ووفرت لهم مجموعة واسعة من الكتب في مختلف المجالات بأسلوب جديد ومبتكر تصل إليهم أينما كانوا، وهو ما يسعى له مركز أبوظبي للغة العربية ضمن أهدافه الاستراتيجية لنشر المعرفة والتواصل المباشر والنوعي مع الجمهور، عبر تنفيذ منظومة متكاملة من المبادرات والمشاريع ذات الأثر الحقيقي في الحراك الثقافي لمجتمع إمارة أبوظبي بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام.

ووجه مركز أبوظبي للغة العربية الدعوة لجميع أفراد الجمهور للمشاركة في فعالية «خزانة الكتب» والاستفادة من المجموعة الواسعة والمتنوعة من الكتب التي تقدمها، حيث تستقبل الفعالية زوار «ديرفيلدز مول» يومياً من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءً.