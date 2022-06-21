«جينات مصرية».. دراسات معمقة تضيء الشخصية

المصدر: دبي ـ البيان

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صدر حديثاً عن منشورات ضفاف ببيروت ومنشورات الاختلاف بالجزائر كتاب «جينات مصرية: في خصوصية المصريين» لعمرو منير دهب في مائتين واثنتي عشرة صفحة من القطع المتوسط.

فكرة الكتاب تقع في مجال دراسات الشخصية الوطنية التي كتب المؤلف ضمنها أكثر من كتاب في السنوات الماضية مثل «جينات سودانية» و«جينات عربية»، لكن دهب ينوه في مقدمة «جينات مصرية» إلى ضرورة أن يكون التناول فريداً عند تناول شخصية وطنية كالشخصية المصرية بالدراسة:

«لن تكون ثمة قيمة ذات بال لتناول شخصية وطنية في عمق وتأثير الشخصية المصرية إذا لم يكن المدخل لقراءتها وأسلوب تلك القراءة مختلفين عما كتب حولها، وقد كتب حولها الكثير من قِبل المؤلفين على مر العصور، سواء من المصريين أو غيرهم».

كتب عمرو منير دهب تحت ما يقرب من الأربعين عنواناً تناولت نواحي متباينة للشخصية الوطنية المصرية مثل: «الشخصية المصرية شخصية وطنية عامة»، «جرعات منشطة في الوريد المصري»، «خصوصية حضارية وليست عرقية»، «مصر وجيرانها عبر الزمان»، «طبقة مصر الأرستقراطية»، «المطبخ المصري عبر العصور»، «مصرية المصري»، «انسياب المكون الصوفي»، «المادة والروح في الشخصية المصرية»، «اختراع التقاليد المصرية»، «المفاهيم المسبقة عن الشخصية المصرية»، «بين المحافظة والانفتاح»، «صيادة ماهرة للمشاعر».