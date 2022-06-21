«أصيلة» تنظم موسمها الثقافي الدولي الـ 43 في دورتين

المصدر: مراكش ـ البيان

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تنظم مؤسسة منتدى أصيلة في المغرب، تحت رعاية الملك محمد السادس، موسم أصيلة الثقافي الدولي الثالث والأربعين، وذلك في دورتين، في الصيف وفي الخريف، وينظم الموسم بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالمغرب (قطاع الثقافة)، وبلدية أصيلة.

ستخصص الدورة الأولى للفنون التشكيلية وتستمر من 30 يونيو الجاري حتى 24 يوليو المقبل.

12 فناناً

وسيعرف برنامج هذه الدورة الصيفية تنظيم مشغل الصباغة على الجداريات، كما جرت العادة منذ ربيع 1978، والذي سينشطه هذا العام 12 فناناً في مختلف أزقة مدينة أصيلة العتيقة، وتنظيم مشغل الصباغة على الجداريات الخاص بأطفال مدينة أصيلة، ومشغل الرسم بمشاركة 12 فناناً في مشاغل الفنون التشكيلية في قصر الثقافة.

ومشغل أطفال الموسم في حدائق قصر الثقافة، إلى جانب معرضين للفنانين المغربيين يوسف الكحفاي ومصطفى مفتاح في رواق المعارض بمركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية، ومعرض أعمال «مشغل أطفال الموسم»، الذي سيقام أيضاً في رواق المعارض بمركز الحسن الثاني، و«معرض الفنانين الزيلاشيين الشباب»، الذي سيقام بديوان قصر الثقافة، هذا إلى جانب إنجاز منحوتة للفنان محمد عنزاوي، وتنظيم ورشة «الإبداع الأدبي» لفائدة طلبة المدارس الإعدادية والثانوية في أصيلة.

أما الدورة الثانية من موسم أصيلة هذا العام فستنظم من 16 أكتوبر القادم حتى 05 نوفمبر المقبل، وتستضيف مجموعة ندوات وذلك في إطار الدورة 36 لجامعة المعتمد بن عباد المفتوحة، وستشهد هذه الندوات حضوراً عربياً وأفريقياً ودولياً لافتاً بمشاركة صفوة من الباحثين، والمفكرين وأصحاب قرار نافذين، بالإضافة إلى مشاغل الفنون والحفر والمعارض الفنية وورشات إبداعية.