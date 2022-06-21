«دبي للثقافة» تواصل برامج تعزيز استراتيجيات الاقتصاد الإبداعي

المصدر: دبي- البيان

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تواصل هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، برامج تعاونها وتنسيقها مع شتى الجهات المجتمعية، الحكومية والخاصة، بغرض تعزيز استراتيجيات وخطط عمل الاقتصاد الإبداعي في الإمارة، مكثفة في الصدد مساقات الاحتفاء بالمواهب المحلية والعالمية من ذوي المهارات الإبداعية في دبي والاستفادة من خبراتها في دعم الاقتصاد الإبداعي.

وفي إطار هذه الخطط والتوجهات، اطلعت هالة بدري، مدير عام الهيئة، في لقائها عدي الفردان، مؤسس «بوتيك عدي الفردان للمجوهرات»، على تجربته الغنية في تصميم وصناعة المجوهرات، إذ تعرفت خلال زيارتها «البوتيك»، على تفاصيل أعمالهم في المجال ومراحلها وملامح تطورها وكيفيات رفدها خطط الاقتصاد الإبداعي وتوجهاته، مشيرة إلى أهمية وجود مثل هذه الخبرات التصميمية الاحترافية في دعم نمو وازدهار قطاع تصميم وصناعة المجوهرات في الإمارة وإلهام المواهب الناشئة.

كما ناقشت مدير عام «دبي للثقافة» مع عدي الفردان، آفاق التعاون المستقبلية بين الهيئة والمجموعة بما ينسجم مع رسالة الهيئة في تهيئة البيئة المبتكرة والراعية للإبداع والارتقاء بتنافسية قطاع تصميم وصناعة المجوهرات المحلية إلى مستويات عالمية.

واستعرض عدي الفردان، عوالم ورحلة تأسيس علامة الفردان المرموقة في حقول تصميم المجوهرات الفاخرة ذات الأشكال المبتكرة.

وشاهدت هالة بدري، بعض القطع الثمينة والفريدة من إنتاج المجموعة، وأبرزها التشكيلة الجديدة الجذابة التي صدرت حديثاً عن المجموعة وتضم تاجاً من الألماس يتحول إلى عقد، إضافة إلى عقد وأقراط من الألماس ذي الألوان الزاهية، ومجموعة عقد الطاووس التي ترمز إلى جمال ونقاء الطاووس وتاريخه الغني.