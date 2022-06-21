3 جوائز لفيلم «خورفكان» في «أثفيكفاروني السينمائي»

المصدر: (الشارقة ـــ البيان)

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حصد فيلم «خورفكان» من تأليف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ثلاث جوائز في مهرجان أثفيكفاروني السينمائي الدولي في الهند، وذلك في في أول مشاركة له في المهرجانات السينمائية الدولية.

ونال الفيلم جائزة «أفضل فيلم آسيوي»، و«أفضل تصوير سينمائي» و«أفضل مخرج لفيلم آسيوي»، ضمن عدد كبير من الأفلام العالمية المشاركة، والتي تنافست على نيل الجوائز والألقاب. وأنتجت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون فيلم «خورفكان» بالتعاون مع شركة جيت جو فيلمز ليميتد، وأخرجه كل من المخرج الإيرلندي موريس سويني والمخرج البريطاني بين مول. وتدور أحداثه حول فترة الغزو البرتغالي لمدينة خورفكان عام 1507م، ومقاومة أهالي البلدة الساحلية لهذا الغزو بكل شجاعة وبسالة. وشارك في تمثيل هذا العمل السينمائي الضخم نخبة من الفنانين الإماراتيين والعرب.