للتـَّــأمّل

المصدر: د . عارف الشيخ

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كلُّ مَن يَسبـَــــحُ فــــي بَحر العسلْ

ذاق لَسعًا قبـــــــلهُ حتَّى وَصــــلْ

العـــُـــــلا صعبٌ ومَن رام العـــــُــــــــــــلا

زاد إصْـــــــــــــــراراً إذا ذاق الفشــــَـلْ

ماطـِــــراتُ السُّحب تبــــْـــــــــدُو حُلُماً

و إذا أبــــْـرقَ أيقظنــــــــــــَـــــــا الأمــــَــــلْ

جــَـــــــدِّد الكونَ بميــــــــــلادٍ جــَـــــــــــديدْ

لا تــُرِقْ دمعاً على مَن قد رحلْ

كلّمــــَــــــــا العـَـــــــــــــــــدلُ توارى ظــِـــلُّهُ

فُتـــــــِـح البـــــــــــــــابُ لِظُـلمٍ فدَخلْ

داوِ جــَــــــــرْحَ السيف بالعدلِ وَدا

وِ جــِراحاتِ لِســـــــــــانٍ بــــــــــالقُبَلْ

يحصـــُـــــــــــدُ الخيبةَ حتمـــــاً كلُّ مَن

يزرعُ الجــــُـــــــــرأة في أرض الخَجلْ