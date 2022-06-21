للتـَّــأمّل

للتـَّــأمّل
ت + ت - الحجم الطبيعي
كلُّ مَن يَسبـَــــحُ فــــي بَحر العسلْ
ذاق لَسعًا قبـــــــلهُ حتَّى وَصــــلْ
العـــُـــــلا صعبٌ ومَن رام العـــــُــــــــــــلا
زاد إصْـــــــــــــــراراً إذا ذاق الفشــــَـلْ
ماطـِــــراتُ السُّحب تبــــْـــــــــدُو حُلُماً
و إذا أبــــْـرقَ أيقظنــــــــــــَـــــــا الأمــــَــــلْ
جــَـــــــدِّد الكونَ بميــــــــــلادٍ جــَـــــــــــديدْ
لا تــُرِقْ دمعاً على مَن قد رحلْ
كلّمــــَــــــــا العـَـــــــــــــــــدلُ توارى ظــِـــلُّهُ
فُتـــــــِـح البـــــــــــــــابُ لِظُـلمٍ فدَخلْ
داوِ جــَــــــــرْحَ السيف بالعدلِ وَدا
وِ جــِراحاتِ لِســـــــــــانٍ بــــــــــالقُبَلْ
يحصـــُـــــــــــدُ الخيبةَ حتمـــــاً كلُّ مَن
يزرعُ الجــــُـــــــــرأة في أرض الخَجلْ