«العويس الثقافية» تنظم أمسية للشاعر أحمد العسم

المصدر: دبي ـ البيان

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تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية أمسية شعرية للشاعر أحمد العسم احتفاء بديوانه الجديد «أمينة» الصادر عن دار غاف للنشر، وتدير الأمسية الشاعرة سوسن دهنيم، ثم يوقع العسم نسخاً من كتابه لجمهور الأمسية، وذلك يوم الأربعاء المقبل في مبنى المؤسسة الساعة الثامنة مساء.

يذكر أن أحمد عيسى العسم شاعر وأديب إماراتي انتخب عضواً في كثير من مجالس إدارة الجمعيات الأهلية والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة وصدر له ما يزيد عن ثماني إصدارات تتنوع بين الشعر الفصيح والعامي. ومن أبرزها: «مشهد في رئتي»، «يحدث هذا فقط»، «ورد عمري»، «الفائض من الرف»، «باب النظرة»، «صوت الرمان»، «فنر»، «سكون ينزلق»، و«المهمل من الحياة»، وغيرها من الإصدارات.

شارك العسم في العديد من الأمسيات الشعرية والمنتديات، ونشر في المجلات والجرائد والدوريات داخل الإمارات وخارجها، وهو عضو مجلس إدارة سابق في اتحاد كتاب وأدباء الإمارات ورئيس الهيئة الإدارية سابقاً لفرع اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في رأس الخيمة.

وقد كتب الأديب علي أبو الريش على الغلاف الخلفي للكتاب:«في حالة الألم، عندما يكون القلب مكاناً تسكن فيه القصيدة، وتتألق جملها كأنها باب في غرفة أثرية عند زاوية في زقاق في قرية لم تزل تعبث بالرمل ليصبح زجاجاً لنوافذ غرفها.

هكذا يكمن الجرح العميق في وجدان الشاعر الجميل أحمد العسم، يتجلى من خلال (الحبيبة) أمينة وهي في المعنى، تراب بخوره في الصميم عبق من تاريخ، ونسق من نوايا، وحدق يتوخى نعيمه من ناعسات الطرف، ومن سامقات العود، ومن باسقات الأبجدية، هناك حيث تكمن حقيقة العسم، في زمن تتقلص فيه كل المسافات، وخطوط الطول والعرض، ولا يبقى للاسم غير حلمه الأطول من ظل السدرة في بيته القديم، هو هكذا يكتب لنا العسم عن دورة الزمن الدموية، وعن شهقة امرأة مضها تكسر المرايا، وعن فكرة ربما لم تتفتق لوزتها عن عذوبة، أو حتى عن وعي في ذلك الغصن الذي تثقله».