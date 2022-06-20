عودة المخرج فيليب رشيد لمركز الفنون في «نيويورك أبوظبي» بالعرض العالمي الأول لفيلم «الدائرة الرئيسية 7.83»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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يستضيف مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي العرض العالمي الأول لفيلم «الدائرة الرئيسية: 7.83»، من تأليف وإخراج المخرج والراقص والفنان الحائز جوائز، فيليب رشيد (المعروف أيضاً باسم سولتروتر)، والذي يقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويمثل الفيلم تجربة سينمائية حية تحتفي بالفنون وقيم تمكين الذات والصمود والعائلة والتعاون بوحي من ثقافة الهيب هوب، وسيتم عرضه يومي 23 و24 يونيو الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً في مسرح الصندوق الأسود.

ثقافات وتقاليد

يأتي الفيلم بتكليف من مركز الفنون، وهو عرض متعدد الوسائط يستكشف منظور الرقص عبر ثقافات وتقاليد الشرق الأوسط. ويستند فيلم «الدائرة الرئيسية: 7.83» على فيلم فيليب الوثائقي «ليس أصلك مهماً، بل المهم أين أنت»، في محاولة من قبل الفنان لإزالة الغموض عن ثقافة الشارع والتعرف على أشكاله الفنية التي رسمت ملامح حياة المجتمع.

ويسلط الفيلم الضوء على مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز يستقطب المواهب الباحثة عن منصة مليئة بالفرص ومجالات التعبير عن الذات.

وقال بيل براغين، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون: سعدنا جداً عندما عرض علينا فيليب رشيد المفهوم الأولي لـفيلم «الدائرة الرئيسية: 7.83» والذي كان مصدر إلهامه ورشة العمل التي قادها المخرج سام غرين بعد العرض الأول المباشر لفيلمه الوثائقي «ألف فكرة» بالتعاون مع فرقة كرونوس الرباعية.

حيث قام فيليب باتباع نهج سام غرين المميز للفيلم الوثائقي من خلال العروض الحية، وابتكر مفهوماً يروي قصة فريدة من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة بطريقة جديدة. وقد كان من دواعي سرورنا التعرف على مجتمع رقص الشوارع في الإمارات العربية المتحدة، ونفخر برؤية فيليب يستخدم هذه المنصة كفرصة للتطور الفني وتقديم أول مشروع فيلم طويل له.

وأضاف: تكشف أفلام فيليب رشيد القصيرة ومقاطع الفيديو الموسيقية عن إحساس قوي بالتركيب واللون واختيار الموقع، وتتمتع قصصه وموضوعاته بأسلوب حساس وعميق.

وقد تم العمل على تطوير هذا المشروع على مدار العامين الماضيين بالرغم من العقبات التي تسبب بها الوباء، الأمر الذي يعكس متانة الشراكة بين فناني الأعمال اليدوية، ومؤسسة مثل مركز الفنون. ونأمل من خلال هذا العمل أن يتوصل الجمهور إلى فهم جديد ووعي حول المجتمع الفني الخصب في الإمارات العربية المتحدة، بطريقة جديدة ومثيرة.

السلام والتناغم

ومن جهته، قال فيليب رشيد: إن «الدائرة الرئيسية 7.83» مستوحاة من ترددات رنين شومان المثبتة علمياً، والتي تمثل اهتزازات الأرض والجو المحيط. ويرتبط البشر بهذه الترددات الطبيعية والتي تعزز في داخلنا التوازن والسلام والتناغم.

وهذه هي الرسالة التي نرغب في إيصالها من خلال هذا المشروع. فنحن نتواصل مع العالم حولنا من خلال الموسيقى والرقص واللغة والصور المرئية. وبصفتي فنانًا مقيمًا في الإمارات العربية المتحدة، أنا في غاية الحماس لأن أكون جزءًا من رحلة تحول الدولة إلى مركز ثقافي عالمي وملاذ للمواهب الإقليمية التي تتطلع إلى العثور على موطن لفنهم وأنفسهم.