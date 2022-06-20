الشارقة ضيف شرف «سيؤول للكتاب»

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنضم كوريا الجنوبية إلى قائمة المراكز الثقافية العالمية التي تحتفي بالمشروع الثقافي الحضاري العالمي الذي أطلقه ويقوده صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث أعلنت عن اختيار الإمارة ضيف شرف «معرض سيؤول الدولي للكتاب 2023» ليسجل هذا المشروع الكبير منجزاً جديداً يضاف لتاريخ الثقافة العربية.

ويعد «معرض سيؤول الدولي للكتاب» من أشهر معارض الكتب في آسيا والعالم، والذي بدأ محلياً منذ العام 1954، ثم تطور إلى معرض دولي عام 1995.

إنجازات

وقال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: «لا يمر عام إلا وتسجل الشارقة فيه إنجازاً نوعياً جديداً يضاف إلى السجل الذي يفخر به كل عربي، لأنه إنجاز لمشروعها الثقافي الذي يتداخل مع مجمل الحراك الثقافي العربي، هذا المشروع الذي أطلقه ورعاه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ليكون عنواناً لثقافتنا وتاريخها، ونافذةً يطل منها العالم ليتعرف على جذورنا التاريخية ومساهماتنا في بناء الحضارة الإنسانية». وتابع العامري: «إن احتفاء كوريا الجنوبية بالمشروع الثقافي الكبير للشارقة، باختيارها ضيف شرف معرض سيول الدولي للكتاب 2023، هو احتفاء بمنجزات دولة الإمارات العربية المتحدة».