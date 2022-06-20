«التبدّل» يرصد علاقة الإنسان والماء

المصدر: دبي - البيان

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افتتحت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» معرض «التبدّل والتحوّل» للفنانة اللبنانية ثمار حلواني الذي يستمر حتى 8 يوليو المقبل في مكتبة الصفا للفنون والتصميم بدبي، حيث تأخذ ضيفة برنامج «الفنان المقيم» الجمهور عبر لوحاتها في رحلة إلى عمق البحر ليستكشف العلاقة الوجودية بين الإنسان والماء.

حضر افتتاح المعرض الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة» الذي أكّد أن تنظيم معرض «التبدّل والتحوّل» في مكتبة الصفا يأتي تلبيةً لتطلّعات «دبي للثقافة» في تعزيز الإبداع ودعم المبدعين في إمارة دبي.

ويُعَدُّ المعرض تتويجاً لجهود الفنانة ثمار حلواني ضمن برنامج «الفنان المقيم» الذي استضافتها فيه «دبي للثقافة» في العام المنصرم في مكتبة الصفا للفنون والتصميم.

جماليات

ودعت «دبي للثقافة» محبيّ الفنون التشكيلية إلى زيارة المعرض لتذوق جماليات اللوحات المميزة التي يعرضها، إضافة إلى الاستمتاع بعوالم الرسم الحي عبر مشاهدة الفنانة في تجربة حيّة للرسم. ويضم المعرض 15 لوحة تشكيلية مستمدة من الثقافة الإماراتية، حيث تتناول علاقة الإنسان بالبحر عبر التركيز على السمك في إمارة دبي.

وتعكس اللوحات المعروضة العلاقة الوجودية بين الإنسان والماء التي تصفها حلواني على أنها «علاقة تحمل في طيّاتها تضارباً بسبب ازدواجية التّبادل بين البحر والإنسان».