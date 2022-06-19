الأدب وتاريخ الإمارات موضوع خامسة ندوات «الأرشيف والمكتبة الوطنية»

المصدر: أبوظبي - البيان

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يستعد الأرشيف والمكتبة الوطنية لعقد ندوته الخامسة في موسمه الثقافي 2022 تحت شعار «إصدارات أدبية تسجل تاريخ الوطن» بمقره في 22 يونيو الجاري، بحضور الجمهور مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وتسلط الندوة الضوء على العلاقة الوثيقة بين الأدب والتاريخ والتوثيق، فالأدب يلعب دائماً دوراً مهماً في التاريخ؛ إذ يعتمد عليه المؤرخون كمصدر أساسي من مصادر التعرّف على فترة تاريخية معينة، نظراً لما يرصده الأديب من أحوال عصره؛ ما جعل للأدب دوره الكبير في رصد وتوثيق ملامح أهم الأحداث التي تمر بها الشعوب والدول.

وتركز الندوة في الدور الذي أداه الأدب شعراً ونثراً في التوثيق للإنسان والمكان على أرض الإمارات، والذي تحفظه بعض الإصدارات التاريخية والأدبية، وهذا ما يزيدها أهمية، إذ تبرز الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وأبنائها في المشهد الثقافي وتخلّده للأجيال القادمة من أجل ربطهم بموروثهم وتقاليدهم العريقة.

يشارك في الندوة الجديدة خبراء ومختصون لهم مؤلفاتهم وبحوثهم الإبداعية والمبتكرة، ولهم مكانتهم الأدبية، ومن أبرزهم: الدكتور عبد العزيز مسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، والمدير الإقليمي للمنظمة الدولية للفن الشعبي، وعضو فريق المشروع الثقافي لصاحب السمو حاكم الشارقة، والباحث والمؤلف علي أحمد الكندي المرر الذي أصدر الكثير من الكتب في الشعر والأدب والتاريخ، وأسهم في توثيق تاريخ إمارة أبوظبي، والباحث والمؤلف عبد الله محمد المهيري الذي صدرت له كتب كثيرة في تاريخ الإمارات وتراثها وسيَر قادتها، والشاعرة شيخة الجابري المستشار الإعلامي بمؤسسة التنمية الأسرية في أبوظبي، ولها العديد من الإصدارات في الشعر والتراث الإماراتي، ويدير الندوة الدكتور هزاع النقبي، رئيس قسم الأرشيفات الحكومية في الأرشيف والمكتبة الوطنية.

تعقد الندوة في قاعة الشيخ خليفة بن زايد بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية في أبوظبي في تمام الساعة 12:00 ظهر يوم الأربعاء 22 يونيو الجاري، وسيبثها عبر منصة زووم، ويمكن متابعتها عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالأرشيف والمكتبة الوطنية.