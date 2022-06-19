انطلاق مهرجان الموسيقى السنوي 25 بماليزيا

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

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تنظم ماليزيا مهرجانها السنوي الخامس والعشربن بعد انقطاع عامين بسبب جائحة كورونا تحت عنوان Rainforest World Music Festival‏ غابات الموسيقى الماطرة، وذلك على مدار 3 أيام متتالية حيث يتم خلاله الاحتفال بتنوع الموسيقى العالمية.

ويعقد المهرجان في مدينة كوتشينغ، بمحافظة ساراواك التراثية، يصاحبه العديد من ورش العمل الموسيقية، والعروض الثقافية، واستعراض الحرف اليدوية، وأكشاك طعام فضلا عن العروض الحية الموسيقية.

وأكد القائمون على المهرجان أن النسخة الحالية تعتبر الأفضل منذ انطلاقته في العام 1998.