برنامج لتأهيل جيل من حفظة تاريخ الوطن

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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فتح الأرشيف والمكتبة الوطنية، وجامعة السوربون أبوظبي، الباب أمام الراغبين بالتسجيل في برنامج البكالوريوس والشهادة المهنية، التي تُعنى بإدارة الوثائق وعلوم الأرشيف، وبرنامج ماجستير إدارة السجلات والدراسات الأرشيفية.

ويهدف البرنامج إلى تنشئة جيل من الأكاديميين المؤهلين والقادرين على حفظ رصيد الإمارات الوثائقي للأجيال.

وبالتزامن مع ذلك يستعد الأرشيف والمكتبة الوطنية وجامعة السوربون أبوظبي للاحتفال في نهاية هذا العام الدراسي 2022 بتخريج الدفعة الأولى من طلبة بكالوريوس إدارة الوثائق وعلوم الأرشيف المؤهلين للعمل على حفظ ذاكرة الوطن بجدارة؛ إذ تعد هذه الخطوة إنجازاً كبيراً على صعيد إثراء الأرشيفات بالمهارات العلمية والأكاديمية القادرة على حفظ الأرشيفات، وما فيها من وثائق وسجلات تاريخية لدولة الإمارات.

وتأتي أهمية دراسة البكالوريوس في إدارة الوثائق وعلوم الأرشيف من كونها تأهيلاً لمهنة الأرشيفي، التي تندرج في إطار إدارة المعرفة بوصفها مصدراً مهماً للمعلومات، التي تنمو وتتجدد بسرعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويضع برنامج البكالوريوس مهنة الأرشفة وإدارة الوثائق على مسار أكثر جدية والتزاماً، وهو السبيل للتأهيل العلمي للخبراء والمختصين في علم إدارة الوثائق والأرشيف، القادرين على تسخير المعرفة والمهارات التي يكتسبونها في هذا البرنامج الأكاديمي الكفيل بتطوير عملية الأرشفة الوطنية والارتقاء بها.

رؤية

ولما كان الأرشيف والمكتبة الوطنية يتطلع في رؤيته إلى الريادة في تقديم خدمات أرشيفية ووثائقية وبحثية متميزة، فإن هذا لا يتحقق إلا برفد الأرشيفات بالكوادر المدربة عملياً والمؤهلة أكاديمياً لأداء هذه المهمة الجليلة، التي من شأنها استمرار حفظ تاريخ وتراث الإمارات وتدوين حاضرها، وتستطيع السوربون أبوظبي الجامعة العريقة ذات السمعة العالمية في ميدانها الأكاديمي أن تؤهل الكوادر الشابة والعاملين في المنظومات الأرشيفية المشاركين في برامجها الأكاديمية لكي يؤدوا دورهم الوطني على أكمل وجه.

وبالنسبة لبرنامج الماجستير في إدارة السجلات والدراسات الأرشيفية فإنه يعد تتويجاً لتسلسل البرامج الدراسية، التي يتعاون بها الأرشيف والمكتبة الوطنية مع جامعة السوربون أبوظبي، وهو برنامج أكاديمي رفيع لتأهيل المنتسبين بالمهارات اللازمة للارتقاء بالمنظومة الأرشيفية، وانسجاماً مع التطور الذي يشهده عصرنا الحالي في مجال الأرشفة والتوثيق.

ويعقد الأرشيف والمكتبة الوطنية أملاً كبيراً على هذا التخصص، الذي يعد الأول من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو يمنح الخريجين ثقة أكبر لدى دخولهم سوق العمل.

تصميم

وتجدر الإشارة إلى أن باب التسجيل للعام الدراسي المقبل 2022-2023 مفتوح للمتقدمين لدراسة البكالوريوس حتى آخر شهر يوليو المقبل، أما الراغبون بدراسة الماجستير فإنه يمكنهم التسجيل لغاية العاشر من أغسطس المقبل.

ويذكر أن برنامج الشهادة المهنية قد طرأ عليه تطوير مهم، يتمثل بإمكانية عقد دورة خاصة للشهادة المهنية بعيداً عن مقر الأرشيف والمكتبة الوطنية وعن مقر جامعة السوربون، إذ تم طلب ذلك من جهة ما في أي إمارة من إمارات الدولة، وهذا يقتضي توفير المكان المناسب لعقد الدورة، وسيصل القائمون على الدورة وإدارتها إلى المكان المحدد، بدل من تكبّد الطلبة عناء السفر والوصول إلى السوربون في أبوظبي.

هذا وقد تم تصميم برنامج الشهادة المهنية، بالتعاون بين الأرشيف والمكتبة الوطنية وجامعة السوربون أبوظبي باللغة العربية، وقد تخرج في هذا البرنامج سبع دفعات أثبتوا نجاحهم وتميزهم في ميدان العمل، إذ تلقوا العلوم النظرية والعملية على يد خبراء ومهنيين دوليين، يوفرون مستويات تعليم قوية لوظائف في الأرشيف وإدارة السجلات، وباب التسجيل في الشهادة المهنية مفتوحاً دائماً.