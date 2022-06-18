مركز«إنتاج» يطلق معرض الأضحى في «الرحمانية مول»

المصدر: الشارقة - البيان

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يستعد مركز«إنتاج» التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، لإطلاق معرض إنتاج لعيد الأضحى، وذلك بتاريخ 20 من الشهر الجاري، ويستمر حتى 24 منه، ويقام المعرض في «مول الرحمانية»، ويشارك بالمعرض 10 من أعضائه المنتسبين إلى الباقات المشاركة في المعرض وهي: باقة «أناقة» للملابس والأزياء، وباقة «طيب» للعطور والبخور، وباقة «أطايب»، والتي ستقدم حلويات العيد، وباقة «إبداع» للمشغولات اليدوية، وجميع المنتجات المعروضة خصصت لتلائم الأعياد.

تسويق

وتشير مريم الحمادي مديرة مركز «إنتاج» إلى أن الهدف هو التسويق لمنتجات الأعضاء، وتعريف الجمهور بمركز «إنتاج»، بالإضافة إلى رفع المستوى الاقتصادي للأسر المستفيدة من الإعانات الاجتماعية، من خلال تمكينهم بالإنتاج المنزلي وطرح منتجات وخدمات تنافسية، من خلال تأهيل وتدريب الأسر أو أحد أفرادها المستفيدين من الإعانات الاجتماعية، ومنتسبي دور الإيواء في الدائرة على الإنتاج المنزلي.

فرص

وأضافت: إن هذه الفعاليات تتيح الفرص لتسويق منتجات وخدمات المستفيدين، من خلال معارض ومشاركات واتفاقيات ومنافذ التوزيع وتحسين مستوى المنتجات لرفع قدرتها التنافسية، بما يلبي احتياجات السوق المحلي وطرح منتجات وخدمات ذات جودة منافسة، تحمل العلامة التجارية «إنتاج»، فنحن نعمل أولاً على تقييم المنتج قبل عرضه من ناحية المواد الأولية المستخدمة، والشكل الخارجي، إضافة إلى توفر بطاقة المنتج على كل المنتجات.

وتعد هذه الأمور من الشروط التي نطلبها من العضو الراغب بالمشاركة في الفعاليات والمعارض بشكل عام حفاظاً على الجودة العالية، لكون الأسر المنتجة تدخل إلى سوق تنافسية، ومن الضروري أن يكون مستواها جيداً، وأن تكون أسعارها مناسبة، خاصة أن البعض يعتقد أن المنتجات المنزلية تكون غالية الثمن، ونحن نحاول أن تكون بأسعار مناسبة.

وتعقب الحمادي: إن دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، وكدعم منها تتكفل بكل المصاريف اللازمة من الإيجار، ومستلزمات العرض، بحيث لا يترتب على الأعضاء المشاركين أية رسوم ومدفوعات مالية.