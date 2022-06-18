متحف «ريبليز» يبرئ كارداشيان من تلف فستان مونرو

المصدر: (لوس انجليس - أ ف ب)

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نفى متحف خاص يملك فستان مارلين مونرو الشهير، الذي ارتدته عندما غنّت «هابي بيرثداي مستر بريزيدنت» للرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي سنة 1962، الخميس، أن يكون الفستان قد تعرّض، وفق ما زعم عدد من معجبي الممثلة، لأي ضرر بعدما ارتدته نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان خلال حفلة «ميت غالا 2022».

وقال متحف «ريبليز» في بيان إنّ «كيم كارداشيان تعرضت لانتقادات لاذعة جراء ارتدائها فستان «هابي بيرثداي»، لكن في الواقع هي لم تلحق بأي شكل أضراراً بالفستان».

وكان معجبون بمارلين مونرو قد انتقدوا المتحف لسماحه لكارداشيان بارتداء الفستان ما تسبب بتلف فيه، على ما قالوا.

واسترجع المتحف، في بيانه، تقريراً يعود إلى أوائل عام 2017 ويتحدث عن وضع الفستان على أنه متضرر أصلاً. وكتب المتحف أنّ «قسماً من قماش الفستان يُظهر تلفاً. الأمر ليس مستغرباً نظراً إلى رقة القماش». وكانت كارداشيان قد خلعت الفستان التاريخي مباشرة بعد مرورها على السجادة الحمراء لتشارك في الحفلة بفستان آخر.