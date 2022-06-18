بأربع خطوات.. كتاب يصلح أي خلاف بين الشريكين

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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شارك المعالج النفسي، تيري ريال، وهو مؤلف كتاب «تجاوزنا أنا وأنت للخلافات من أجل بناء علاقة محبة»، الكتاب الأكثر مبيعاً في الولايات المتحدة، طريقته للتغلب على أي شجار مع شريك الحياة، موضحاً أن أسلوبه «عجلة ردود الفعل»، الفريد من نوعه، الذي تم اختباره، سيترك كلا الطرفين من دون مشاعر غضب، بل سعيدين بعد شجار.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن الخبير في العلاقات، نصائحه في كيفية إصلاح العلاقات بعد اندلاع شجار، وهي تتضمن أربع خطوات.

وأشار ريال البالغ من العمر 72 عاماً، في كتابه «تجاوزنا أنا وأنت للخلافات من أجل بناء علاقة محبة»، الذي تعتمده الممثلة الأمريكية غوينيث بالترو، إلى ضرورة الإجابة عن أربعة أسئلة أثناء إصلاح العلاقة مع الشريك، وذلك ممكن فقط بعد أن يعطي كل واحد للآخر «فسحة للتهدئة»، أما الأسئلة فهي:

ما حدث أثناء الشجار؟ وما هي وجهة النظر التي كونتها عن شريكك نتيجة للحجج؟ وكيف شعرت حيالها؟ وماذا تريد من شريكك الآن؟

وأكد خبير العلاقات أن أسلوب «عجلة ردود الفعل» يمكن أن ينجح مع أي زوجين، مشيراً إلى أن الخلافات جزء طبيعي تماماً في العلاقة، ولا يجب أن تسبب مشكلات مهمة، بشرط أن يتم التعامل معها باستخدام هذه الخطوات الأربع بشكل صحيح. وقد أوضح بدليل سريع تفاصيل الخطوات الأربع، وهي:

أولاً؛ «شارك مشاعرك وليس أفكارك»: اخبر شريكك أن ما فعله جعلك تشعر بطريقة معينة بدلاً من محاربته بأفكارك. وينصح ريال هنا بـ«الإيجاز» في الكلام. ثانياً؛ «ضع الغضب أخيراً وليس أولاً»: ي

جب على الأزواج اللجوء إلى الانتقال إلى عواطفهم المتناقضة وإظهار ضعفهم عند الشجار. وثالثاً؛ «فكر بما سمعته»: استماع الواحد إلى الآخر هو المفتاح في «عجلة ردود الفعل»، ويطلب الكاتب من الشريك أن يدع شريكه يصف ما يشعر به وأن يكرر ذلك له مرة أخرى. ورابعاً؛ «دع إصلاح العلاقة يحدث»: الخطوة الأخيرة عند محاولة حل الخلاف، هي ضرورة قيام الزوجين «بالانفصال عن النتائج» والتركيز فقط على كلماتهم وأفعالهم.