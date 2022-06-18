معرض جيستيش قلات.. رؤية للعلاقة بين الأرض والفضاء

المصدر: دبي - البيان

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يقيم الفنان التشكيلي المتعدّد التخصصات جيستيش قلات، أوّل معرضٍ فرديّ له في المنطقة، تستضيفه «مؤسسة إشارة للفنون»، ويقدم من خلاله سلسلة لوحات ومجسمات مختلفة، تتيح تكوين نظرةٍ شاملة حول رؤية هذا الفنان المعاصر للعلاقة بين الأرض والفضاء الخارجي.

ابتكر قلات العديد من اللوحات والأعمال الفنية الخاصة، التي تعكس مفهومه لكيفية ارتباط كل شيء بأبعادٍ فردية وعالمية وخارجية وكونية، في الوقت ذاته.

المعرض يقام، اليوم وغداً في «السركال أفنيو»، ويفتح أبوابه من العاشرة صباحاً حتى السابعة مساء.

يذكر أن جيستيش قلات هو أحد أبرز أعلام الفن الهندي المعاصر، ويعرف عنه العمل عبر مجموعة متنوعة من الوسائط، بما في ذلك الرسم والنحت والتصوير الفوتوغرافي والتركيب.

تم وصف موضوعاته على أنها «النسيج القديم والمعاد تدويره من الهند الحضرية». وتركز العديد من أعماله على سكان مومباي المحرومين. ويقوم تقليدياً بتركيب لوحاته على منحوتات برونزية أعيد إنشاؤها من الزخارف الجدارية الموجودة في محطة قطار فيكتوريا تيرمينوس التي يبلغ عمرها 120 عاماً في وسط مومباي.

يقول جيستيش قلات «شوارع المدينة هي جامعتي. هناك يجد المرء جميع موضوعات الحياة والفن -الألم والسعادة والغضب والعنف والرحمة- ويتم عرضها هنا بأكبر قدر ممكن».