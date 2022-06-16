فيلم الأنيمي «عودة القط» مساحة مجانية في متنزه «غيبلي» الياباني

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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عام يفصلنا عن موعد افتتاح أول متنزه لاستوديو «غيبلي»، بمدينة ناغويا اليابانية، الذي أعلن أخيراً عن افتتاح منطقة داخل المتنزه، بإيحاء من فيلم الانيمي «عودة القط»، يمكن الدخول إليها مجاناً من دون تذكرة.

ووفقاً لمجلة «تايم أوت»، سيتم افتتاح المتنزه للجمهور في صيف 2023، داخل معرض إكسبو 2005 ايتشي التذكاري، على أن تكون ثلاث مناطق في المعلم المرتقب، جاهزة بحلول الأول من نوفمبر، وهي: مستودع غيبلي الكبير، وتل الشباب، وغابة دوندوكو.

ومن المعروف أن جميع المناطق ذات العناوين في المتنزه، تم تصميمها وفقاً لأشهر أفلام استوديو «غيبلي»، المعروف برسوم الأنيمي المتحركة.

وفيما يستلزم دخول أي منها تذكرة منفصلة، سيكون الدخول مجاناً إلى المعلم المستوحى من فيلم «عودة القط» لعام 2002، والذي من المقرر أن يضم منزلقات ومتاهة و«حبل طرزان»، عند افتتاحه في صيف 2023، ضمن المساحة العامة للمعرض بالقرب من قرية مونونوكي.

وفي المقابل، أفادت صحيفة «أساهي شيمبون» اليابانية، أن موعد افتتاح منطقة «وادي السحرة»، المقرر خريف عام 2023، قد تأجل إلى مارس 2024، وأن تصميم تلك المنطقة، يجري على غرار الإعدادات الموجودة في فيلمي «قلعة هاول المتحركة» عام 2004، و«كيكي لخدمة التوصيل» عام 1989.

حيث من المقرر إعادة إنشاء منزل ومخبز كيكي، بالإضافة إلى متجر القبعات في «قلعة هاول المتحركة». هذا، وستكون المباني ذات طراز أوروبي أيضاً، وستُشيد باستخدام تقنيات ومواد خشبية من مناطق الأفلام. ففي حين تستخدم الدول الأوروبية في العادة الأشجار عريضة الأوراق، مثل البلوط والكستناء، لبناء منازل خشبية، تم استقدام الأخشاب للمشروع من غابات اليابان، لكنها تحتاج إلى تجفيف، في عملية تستغرق وقتاً طويلاً.

وعلاوة على ذلك، أعلن «متنزه غيبلي»، عن مبنى آخر داخل «وادي السحرة»، يشبه منزل شخصية الساحرة، بيلا ياغا، من أول فيلم رسوم متحركة بالكمبيوتر، من إنتاج استوديو «غيبلي»، بعنوان «إيرويغ والساحرة» (2020).