مجلس أنور قرقاش يحتفي بمحمد المر

المصدر: دبي - البيان

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احتفى معالي د. أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في مجلسه، أمس، بمعالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة افتتاح مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، منارة العلم والثقافة.

وأشاد د. أنور محمد قرقاش ورواد مجلسه، بجهود معالي محمد أحمد المر في الإشراف على إنجاز هذا الصرح المتميز، الذي يعد إضافة مهمة إلى البنية التحتية المعرفية والثقافية في الدولة، ومنارة ثقافة ومعرفة عالمية.

يذكر أن «مكتبة محمد بن راشد» تختزل تاريخاً عريقاً من الثقافات والحضارات، وتشكل صرحاً ثقافياً متميزاً تتداخل فيه الحركة التعليمية والثقافية والسياحية، حيث تجسد واجهة دبي الثقافية.

وتتكون المكتبة من سرداب وأرضي وسبعة طوابق بالإضافة إلى مخزن الكتب الآلي ومختبر التحويل الرقمي. كما يحتوي المشروع على مكتبات متخصصة، ومنها مركز المعلومات، والمكتبة العامة، ومكتبة الدوريات، ومكتبة الأطفال، وتضم ركناً لقراءة القصص وكتب الأطفال وأنشطة أخرى تسهم في توسيع إدراك الأطفال، ومكتبة الأطالس والخرائط ومكتبة الإعلام والفنون والمنشورات السمعية والبصرية ومكتبة الشباب وغرف الدراسة ومكتبة المجموعات الخاصة. كما يشمل المشروع مسرح بطاقة استيعابية تتعدى 550 شخصاً معداً بأحدث التقنيات السمعية والبصرية.

يذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دشن مطلع الأسبوع الجاري «مكتبة محمد بن راشد»، المنارة الثقافية الجديدة في دبي ودولة الإمارات، التي تهدف إلى تعزيز وتعميم ثقافة القراءة ودعم النشاط الإبداعي والمعرفي والفني على الصعيد الفردي والمجتمعي، وتوفير منصة معرفية للعقول الفكرية والأدبية والإبداعية في المنطقة والعالم، ودعم وتسهيل وصول الكتاب، الورقي والرقمي، للناس من مختلف الفئات والاهتمامات مع التركيز على فئة الشباب ضمن مسعى يستهدف بناء جيل عربي يدرك أهمية القراءة والثقافة في دعم مسيرة التنمية في مجتمعاته.