وفد من أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة يزور مركز جمعة الماجد

المصدر: دبي ـ البيان

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زار وفد من أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، الثلاثاء، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، بهدف الاطلاع على جهود المركز في حفظ التراث، وبحث سبل التعاون في المجالات المشتركة، وضمَّ الوفد كُلاً من علي الحفيتي، مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، وشيخة الشرع، رئيس قسم العلاقات العامة والمساعد التنفيذي في الأكاديمية، وأنجود الزحمي، المنسق الإعلامي في الأكاديمية، وكان في استقبالهم شيخة المطيري، رئيسة قسمي الثقافة الوطنية والعلاقات العامة والإعلام في المركز، وأنور الظاهري، رئيس شعبة العلاقات العامة.

مخطوطات أصلية

بدأت الزيارة في معرض مسيرة العطاء الذي يضمُّ عدداً من المخطوطات الأصلية، وصوراً توثق الزيارات العلمية والاتفاقيات التي عقدها المركز مع مؤسسات ثقافية عالمية، ثم زار الوفد قسم المكتبات الخاصة، واطلع على عمليات التحويل الرقمي لجميع الكتب والوثائق في المختبر الرقمي، وخُتِمَت الزيارة في قسم المخطوطات، حيث شاهد الوفد بعض المقتنيات من المصاحف والمخطوطات الأصلية.

وفي ختام الزيارة أهدى علي الحفيتي المركز لوحة قرآنية خطية ومُجسَّماً خشبياً منحوتاً، وقد تسلَّم الإهداء نيابة عن المركز شيخة المطيري، وشكرت الوفد على الزيارة والإهداء.