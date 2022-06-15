«ربع قرن» تعلن عن الفائزين بجائزة الإبداع المسرحي

المصدر: الشارقة - وام

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أعلنت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين عن الفائزين بجائزة الإبداع المسرحي 2022، التي أطلقتها خلال يناير من العام الجاري ضمن مشروعها التكاملي في المسرح وفنون العرض، في إطار حرصها على إثراء الساحة الفنية الإماراتية بعدد من الطاقات الشابة الواعدة في المجال المسرحي، وتتويجاً للإبداعات الفردية لمنتسبي مؤسساتها من «أطفال الشارقة وناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة والشارقة لتطوير القدرات - تطوير».

وفازت هاجر يوسف من الشارقة لتطوير القدرات وفاطمة علي من سجايا فتيات الشارقة وإسماعيل عمر من ناشئة الشارقة بجائزة الإبداع المسرحي فئة المشاهدة المسرحية وانفردت عائشة جبريل من سجايا فتيات الشارقة بالجائزة في فئة الكتابة المسرحية فيما حصد جائزة القراءة المسرحية كل من مريم السلامي من سجايا فتيات الشارقة وهمام خلف من ناشئة الشارقة وليلى السلامي من أطفال الشارقة، أما جائزة القراءة المسرحية فكانت من نصيب نورة النقبي وهدى اليماحي من أطفال الشارقة.

وفي سياق متصل أطلقت «ربع قرن» مبادرة جديدة في الكتابة الإبداعية ضمن برنامج الفنون المسرحية بعنوان «مسابقة الكتابة المسرحية» تحمل شعار «شركاء في صنع المحتوى المناسب لمسرحنا» وهي مسابقة موجهة للموهوبين والمبدعين من مؤلفي النصوص المسرحية من كافة فئات المجتمع على اختلاف مراحلهم العمرية لإطلاق العنان لأفكارهم وإبداعاتهم في نصوص مسرحية تناقش اهتمامات وتطلعات الفئات التي تستهدفها مؤسسات ربع قرن في الأعمار من 6 إلى 31 عاماً.

ورصدت «ربع قرن» جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة من الفئات العمرية المستهدفة بواقع 10 آلاف درهم للمركز الأول و8 آلاف درهم للمركز الثاني و6 آلاف درهم للمركز الثالث.