«فن» تأخذ الموهوبين بصناعة الرسوم المتحركة في «مشوار مع ملهم»

المصدر: الشارقة ـ البيان

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انسجاماً مع جهودها في صقل المهارات الفنية والإبداعية للأجيال الصاعدة، أعلنت «فن»، المؤسسة المتخصصة في تعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في دولة الإمارات، التي تتخذ من الشارقة مقراً، عن فتح باب التسجيل في برنامج «مشوار مع ملهم»، الذي يهدف إلى صقل المهارات الفنية والإبداعية للشباب في الفئة العمرية (15-18)، ممن يرغبون في تطوير قدراتهم وتحويل شغفهم في صناعة الأفلام المتحركة «الأنيميشن» إلى مهنة مستقبلية.

ويستهدف البرنامج التدريبي اليافعين الذين لديهم خبرات وتجارب في الرسوم المتحركة ثنائية الأبعاد «2»D، حيث سيتم تطوير مهارات وخبرات المشاركين لتحويل أفكارهم إلى رسوم متحركة باستخدام برامج الرسوم المتحركة المناسبة لمستوى خبراتهم، وأجهزتهم الخاصة.

حلقة وصل

وسيتم إجراء مقابلات لتقييم الطلبات المقدمة على أساس اهتمامات أصحابها وهواياتهم، إضافة إلى التطبيقات والبرامج التي يستخدمونها ونماذج أعمالهم السابقة، وتقديم أفكار لتحويلها إلى رسوم متحركة في حال تم اختيارهم للانضمام إلى البرنامج ذي المقاعد المحدودة.

ويشكل البرنامج حلقة وصل بين الشباب الذين لديهم شغف إنتاج وصناعة الرسوم المتحركة، مع عدد من الخبراء الذين تمثل مسيرتهم المهنية مصدر إلهام للشباب، للأخذ من تجاربهم، والاستفادة من خبراتهم، وإرشادهم إلى الخطوات اللازمة لتطوير مهاراتهم في هذا القطاع الفني الواسع الانتشار. ويتكون البرنامج من جلسات خاصة بين الطالب الموهوب والخبير الملهم للمناقشة والنصح ووضع خطط التطوير المناسبة.