مسابقة مميّزة في دبي لتنمية مواهب الصغار التمثيلية

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلق برنامج المكافآت «شير» (SHARE) من «ماجد الفطيم»، بالتعاون مع فيلم الصور المتحرّكة «DC League of Super-Pets» الجديد الذي تقدّمه قريباً شركة «وارنر براذرز بيكتشرز» (Warner Bros. Pictures)، مسابقة مميّزة من دبي للأولاد في الإمارات العربية المتحدة تتيح لهم فرصة إبراز مواهبهم التمثيلية والتألُّق كنجوم مستقبليين، وذلك كجزء من التحضيرات لتوفير نسخة باللغة العربية من هذا الفيلم القصصي الرائع بعالم الحركة والمغامرات الممتعة.

يحكي فيلم «DC League of Super-Pets» عن الكلب الخارق كريبتو (Krypto) وسوبرمان (Superman) والعلاقة التي تجمعهما معاً كصديقين مفضَّلين يبقيان مع بعضهما البعض، وهما يتشاركان القوى الخارقة ذاتها ويحاربان الجريمة في متروبوليس جنباً إلى جنب.

لكن عند تعرُّض سوبرمان وباقي أعضاء فرقة العدالة (Justice League) للاختطاف، يتوجّب عندها على كريبتو أن يقنع مجموعة من الحيوانات غير المنظَّمة الموجودة في مأوى - تضم الكلب آيس (Ace)، الخنزير السمين پي بي (PB)، السلحفاة ميرتون (Merton) والسنجاب تشيب (Chip) - كي يقوموا بتطوير قواهم التي اكتشفوها حديثاً وصقلها جيداً لمساعَدة كريبتو في إنقاذ الأبطال الخارقين.