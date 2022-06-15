تتويج الفائزين بجوائز «حفل الموضة العالمي» في دبي

المصدر: دبي - البيان

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في أمسية رائعة أول من أمس في فندق «لو ميريديان دبي»، تم تتويج الفائزين بجوائز «حفل الموضة العالمي» بدبي، وسط حضور متميز من الشخصيات المهتمة بأحدث الإطلالات، وأبرز خطوط الموضة، إلى جانب نخبة من مصممي الأزياء العالميين، وأفضل العارضات من مختلف الجنسيات، وشهد الحفل الذي أقيم بتنظيم مجموعة «الشموخ للفعاليات»، وبالتعاون مع «مجموعة الإمارات القابضة»، و«شركة مارفيل» توماس شريف، وشركة «بيرفكت لاند للفعاليات»، الشيخ أحمد بن راشد النعيمي، وفاطمة لطفي رئيس مجلس إدارة «مجموعة الشموخ»، وأحمد محمد، نائب رئيس مجلس إدارة «مجموعة الشموخ»، وأحمد بهجت المدير التنفيذي للحدث، وحنيف شيخ، وداود وليد، وسماح أبوعوف من اللجنة المنظمة للحدث.

وجاءت نتائج الجوائز كالتالي: حيث نال المصمم العالمي المصري هاني البحيري جائزة الأفضل على مجمل تصميماته في عالم الأزياء، وحصد المصمم الفلبيني أماتو جائزة أفضل مصمم أزياء، وفاز المصمم اللبناني صادق ماجد بجائزة تقدير الشرق الأوسط.

من جانبها، أكدت فاطمة لطفي أن نجاح الحفل فاق التوقعات، وجاء ليثبت من جديد تميز «دانة الدنيا» دبي، ومكانتها في عالم الموضة والأزياء، مثمنة الدعم اللامحدود من حكومة دبي بتذليل كافة الصعوبات من أجل أن يظهر الحفل بتلك الصورة الرائعة المتميزة، كما أوضحت أن فريق العمل منذ اللحظة الأولى وضع نصب عينيه أن يتميز هذا الحدث، ويكون «الرقم واحد»، لنسير على درب سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أثبت للعالم أجمع أن دبي رقم واحد في التميز والإبداع في كافة الفعاليات.

شهرة

من جهته، أوضح أحمد محمد أن دبي دوماً هي الوجهة الأولى للمبدعين والمصممين، والجديد في عالم الأناقة، وتفتح ذراعيها لكافة عروض الأزياء التي تشهد تصاميم ذات شهرة عالمية، وأن حفل توزيع جوائز «الموضة العالمي» 2022 ما هو إلا بداية لنجاحات أخرى مستقبلية، أقربها أكتوبر المقبل، حيث سنسعى إلى التسجيل في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية من خلال مشاركة أكبر عدد من مصممي الأزياء في العرض، إلى جانب أطول منصة للعارضات في العالم، لا سيما أن الحفل يعد الأول من نوعه في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وواحداً من أفضل الفعاليات للأزياء والموضة في العالم.

بدوره، أشاد مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، بالحفل الذي وصفه بأنه يليق بمكانة واسم دبي، موضحاً أن الجائزة التي حصل عليها ستكون لها معزّة خاصة في قلبه، لأنها من بلد يعشقه ويعشق أهله كثيراً، مبيناً أن توليه رئاسة لجنة التحكيم في مسابقة أفضل المصممين أسعده بعدما وجد مواهب صاعدة تستحق الدعم والرعاية.

كما بيّنت المصرية أمينة شلباية عارضة الأزياء السابقة، وعضو لجنة التحكيم في المسابقة، أن الحدث منذ اللحظة الأولى ظهر باحترافية تُحسب وتقدر للجنة المنظمة للحدث، كما أن اسم دبي خاصة، ودولة الإمارات عامة، كفيلان بأن يضمنا النجاح منذ الانطلاقة الأولى، متمنية أن تواصل مشاركاتها دوماً في مثل هذه الفعاليات الرائعة.