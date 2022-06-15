إصدارات حاكم الشارقة تحظى بإشادات واسعة في «الرباط الدولي للكتاب»

المصدر: الشارقة ـ البيان

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شهد جناح «هيئة الشارقة للكتاب» في معرض الرباط الدولي للكتاب إقبالاً لافتاً من الأكاديميين والنخب المثقفة وعموم الزوار على كتابي «إني أدين» و«محاكم التفتيش» لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث أشادوا بالمجالات التي يتناولها سموه في توثيقه التاريخي لمناطق مهمة وأحداث تاريخية فاصلة كان للعرب والمسلمين دور رئيسي في تشكيلها، ولا سيما تلك التي تؤرخ للحضور العربي في الأندلس، معبرين عن أنها رؤية تعكس اهتمام سموه بتوثيق التاريخ العربي والإسلامي، وتقديمه بين أيدي القراء بصورة معاصرة تستند إلى منهجيات البحث العلمي الدقيق، وتسلط الضوء على الآثار الحضارية للوجود العربي في القارة الأوروبية.

وكانت هيئة الشارقة للكتاب قد اختتمت مشاركتها في الدورة الـ27 من معرض الرباط الدولي للكتاب 2022، التي انطلقت فعالياتها برعاية العاهل المغربي، الملك محمد السادس، وافتتحها محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، احتفاءً بالكتاب ومبدعيه من المفكرين والأدباء والشعراء.

وزار وزير الثقافة المغربي جناح الهيئة، حيث التقى فاضل حسين بوصيم، مدير هيئة الشارقة للكتاب في المنطقة الشرقية، رئيس وفد الهيئة للمعرض، الذي أهدى الوزير المغربي كتاب «محاكم التفتيش»، لصاحب السمو حاكم الشارقة. كما التقى فاضل بوصيم الدكتور سعيد بن محمد البرعمي، سفير سلطنة عمان لدى المغرب، وأهداه كتاب صاحب السمو حاكم الشارقة: «تاريخ اليعاربة في عُمان 1623م-1747م».

أهميّة

وقال فاضل بوصيم: «تنطلق مشاركة «هيئة الشارقة للكتاب» في المعرض الدولي للنشر والكتاب في المغرب من الأهميّة التي تترتب على المساهمة في المحافل الثقافية العربية والعالمية، الأمر الذي يُعزز آفاق التعاون والشراكة وتبادل المعارف والخبرات وأفضل المعايير والممارسات في هذا الإطار».

وأضاف: «تمضي الهيئة في تعزيز انخراطها الإقليمي والعالمي، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى خدمة مشروع الشارقة الحضاري».

آفاق الأدب العربي

ونظّمت الهيئة في المعرض ندوة أدبية بعنوان «آفاق عربية معاصرة»، استضافت سلطان العميمي رئيس اتحاد أدباء وكتاب الإمارات، والكاتب والمترجم محمد آيت حنا من المغرب، والتي سلطت الضوء على عدد من قضايا النقد والفكر المعاصرة التي ترتبط بالآداب العربية.

وقال سلطان العميمي، رئيس اتحاد أدباء وكتاب الإمارات: يشكل حضور الشارقة الفاعل في المعارض العربية والعالمية للكتاب منبراً ثقافياً مؤثراً للكتَّاب والأدباء الإماراتيين والعرب، حيث يخلق بيئة ثقافية لتبادل أفكارهم مع نظرائهم، ويعزز حضور إصداراتهم أمام القراء من جميع المشارب والثقافات، ما يسهم بدوره في إيجاد حالة من التواصل البناء بين المثقفين، ووضع أرضية تؤسس لتعارف إيجابي يستثمر في الثقافة لبناء جسور التواصل بين الحضارات العالمية.