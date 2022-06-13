«ثقافة الشارقة» تطلق النسخة الأولى من ملتقى الشعر العربي في نيجيريا

المصدر: الشارقة ـ وام

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تواصل مبادرة الملتقيات الشعرية في أفريقيا، تجوالها بين دول عدة، والتي أطلقتها دائرة الثقافة بالشارقة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث شهدت جمهورية نيجيريا الاتحادية، أمس، انطلاق النسخة الأولى من ملتقى الشعر العربي، بالتعاون مع المؤسسة الخيرية لتعليم ونشر اللغة العربية في نيجيريا، بمشاركة 10 شعراء نيجيريين.

حضر حفل الافتتاح د. خالد حسن عبد الله نائب رئيس جامعة «عمر موسى»، وعدد من أكاديميين وممثلي جمعيات لغوية وعلمية، ونوادي ثقافية عربية نيجيرية.

وأعرب د. خالد حسن عبد الله، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على تنظيم المهرجان الشعري الأول من نوعه في نيجيريا.. داعياً جميع المشاركين في المهرجان، إلى الاستفادة منه في التدريب والتطوير، وتنمية المواهب والقدرات والإبداعات الفنية والشعرية.

وأضاف أن الملتقى جاء في التوقيت المناسب، حيث تتزايد أعداد المثقفين والمتعلمين للغة العربية في نيجيريا، وكذلك تزايد عدد الشعراء من الشباب الذين لديهم مواهب وقدرات.. مشيراً إلى أن المهرجان يمثل ساحة مناسبة وجيدة للتدريب والتطوير، والإفصاح عن الشعور والأحاسيس والعواطف الجياشة في النفوس.

من جهته، أشار د. عمر آدم محمد المنسق الثقافي في نيجيريا، إلى أهمية الملتقى الشعري في نيجيريا، للكشف عن المواهب.. مثمناً التعاون القائم بين المؤسسة الخيرية لتعليم ونشر اللغة العربية في نيجيريا، ودائرة الثقافة في الشارقة، على ما بذلوه من جهد مقدر لتسهيل إقامة هذا الملتقى.

وتناولت القراءات في أمسية المهرجان بين الشعراء المشاركين، موضوعات إنسانية وغزلية واجتماعية ووطنية.