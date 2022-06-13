مركز فن جميل يقدم معارض منوعة وتركيبات فنية إبداعية

المصدر: دبي ـ البيان

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يقدم مركز فن جميل العديد من المعارض والتركيبات الفنية الإبداعية، ومن بين تلك المعرض «أحلام اليقظة» هو أول معرض استقصائي لفهد بركي يجمع أعماله التي امتدت على مدى الخمسة عشر عامًا الماضية من ممارسته الفنية. تستوحي لوحات بركي ورسوماته ومنحوتاته من مجموعة واسعة من المؤثرات بما في ذلك فن العمارة والطبيعة وفروع الثقافة الشعبية المعاصرة المختلفة. تتراوح أعماله المعروضة بين التصويرية إلى التجريدية ومجموعة مختارة من أعمال النحت البارز التي تم تكليفه بها. ويرافق المعرض إصدار يضم نصوصًا بتكليف من مرتضى فالي وسايرة أنصاري وداون روس.

«مساحة للاحتفال

كما يعد(مساحة للاحتفال) أول معرض لتاوس مخاتشيفا في منطقة غرب آسيا، حيث يجمع بوتقةً من الأعمال الفنية التي أبدعتها الفنانة على مدار الأعوام الثلاثة عشر الماضية، متضمّناً في ذلك تكليفاً فنياً جديداً خاصاً بالموقع.

تُعيد ماخاتشيفا سرد القصص المعقدة وإعادة صياغتها عبر مجموعة من الشخصيات والأشياء، بما في ذلك شخصيتها البديلة «سوبر تاوس». كما تشتمل تركيباتها الفنية هزلية الطابع والسياقية في أغلبها على ساحات تدريب الجمباز التي يشوبها الخلل، وعلى سيرك الحقبة السوفيتية، وقاعات الزفاف، وسلاسل الجبال المعلّقة. في أعمالها، تمتزج الحقائق مع الأسطورة والخيال، مما يزعزع مفهوم الأصالة ويفسح المجال أمام الخيال. كما تصنع طبقاتٍ تتصاحب فيها الحكايات المبهجة مع ما هو غريبٌ وغير متوقع، وكذلك مع المآسي التي لا يدركها العقل.

أبحاث

وتقدم مكتبة جميل في نسختها الحديثة من مبادرة حلقات المكتبة أبحاث الكاتبة في مجال الطعام والمخرجة سلمى سري، والتي طورتها خلال السنوات الماضية وتستكشف فيها لوائح الطعام الإقليمية التي تشكل في جوهرها نقطة لقاء يتداخل فيها التاريخ والمعارف والسياسة والاقتصاد والحواس مع بعضهم البعض. توسع سلمى أساليبها البحثية لتشمل قوائم الطعام المطبوعة والمنشورات غير الرسمية والمقابلات وأرشيفات الصور الشخصية لصنع ومشاركة مواد أرشيفية تم التغاضي عنها والتي تجمع معًا سرداً إقليمياً.