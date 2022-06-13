دروس «قصتي» في كتاب

المصدر: دبي ـ البيان

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صدر عن دار موتيفيت للنشر والتوزيع كتاب: «كنز الخمسين عاماً» من تأليف الكاتبة شيماء محمد المرزوقي، حيث تضمَّن الكتاب (34) نصاً، كان إطاره العام وموضوعه الرئيس، النصوص التي نُشرت في كتاب «قصتي»، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وقالت المرزوقي في مقدمتها للكتاب: لا يُعَدُّ كتاب «كنز الخمسين عاماً» قراءةً لكتاب «قصتي»، ولا قراءة انطباعية، بل هو في مجمله آراء مَن تعلَّم من كتاب «قصتي»، هي وجهاتُ نظر تلميذٍ وجد في كتاب «قصتي» الكثير من الأفكار والآراء التي تستحق الاحتفاء وإعادة البث. وأضافت: إنه يمكن القول إن كتاب «كنز الخمسين عاماً» هو صدى وأثر ونتاج لما جاء في كتاب «قصتي».

موضوعات

ومن موضوعات كتاب «كنز الخمسين عاماً»: «البداية مع الكنز»، «الوفاء والمحبَّة»، «درسُ الازدهار والانهيار»، «النَّوم مع العقارب»، «عقارب الصَّحراء وعقارب البشر»، «ما أقسى البشر، وما أجمل الصَّحراء!»، «عندما يكتب القلب»، «العدالة في دستورٍ غير مكتوب»، «الأزمات ومعادن النَّاس»، «دبي.. دروسُ الثَّبات والقوَّة»، «خيمة الاتفاق التاريخي»، «لأن الله معي»، «الإدارة في الصَّحراء»، «الإنسان وليس المنصب»، «البحث عن الإنسان»، «الإيمان بفكرة»، «دروس العطاء».

وكما هو واضح في الكتاب، فإن كل نص من هذه الموضوعات كان مفتاحه وشعلته فكرة أو حكمة أو درساً من كتاب «قصتي»، وبالتالي فإن كتاب «كنز الخمسين عاماً» هو استعادة للأثر الذي أحدثه كتاب «قصتي».