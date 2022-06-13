«القصة القصيرة جداً في مصر».. أنماط إبداعية ورؤى مستقبلية

المصدر: (القاهرة - جنا حماد)

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«القصة القصيرة جداً في مصر» واحد من الإصدارات الحديثة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، من تأليف أميرة عبد الشافي.

تنقسم الدراسة إلى أربعة فصول يأتي أولها بعنوان «القصة القصيرة جداً التجنيس والمفهوم والجذور التاريخية» ويعرض قضية الأجناس الأدبية ونظرية الأنواع مع التفريق بين الجنس والنوع لغة واصطلاحاً.

أما الفصل الثاني المعنون بـ «القصة القصيرة جداً في مصر الأصول وأنماط الإبداع والرؤى المستقبلية»، فيتناول تتبع هذا الشكل الأدبي في مصر.. وصولاً للبدايات الأولى في كتابته حتى الشكل الحالي الذي وصل إليه.

ويتناول الفصل الثالث عناصر كتابة القصة القصيرة جداً بما يؤهلها لتكون نوعاً أدبياً مستقلاً له سماته الخاصة.

ويضم الفصل الرابع مجموعة من تقنيات القصة القصيرة جداً في مصر وما يتميز به هذا النوع الأدبي في مصر، ثم قدم عرضاً للتلاقي الأجناسي بين القصة القصيرة جداً ومجموعة من الأنواع الأدبية الأخرى التي تتماس معها متمثلة في الأبيجراما الشعرية، قصيدة النثر والقصة القصيرة، مع إيضاح أوجه التلاقي والاختلاف بالأمثلة التطبيقية.