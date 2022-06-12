بيت الفلسفة تصدر ترجمة «تمهيد للوجودية الجديدة» لكولن ولسون إلى العربية

المصدر: الفجيرة ـ البيان

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أصدرت «بيت الفلسفة»، المؤسسة الثقافية الرائدة الرامية لصياغة الوعي العقلاني ونشره وتعليمه وتتخذ من إمارة الفجيرة في دولة الإمارات العربية مقرّاً لها، الترجمة العربية لكتاب «تمهيد للوجودية الجديدة» للكاتب الموسوعي البريطاني كولن ولسون (1931-2013).

يتناول ولسون في هذا الكتاب الذي نقله إلى العربية المترجم والروائي العراقي عمار الثويني الوجودية من منظورين، القديمة (التشاؤمية) وما يسميها الجديدة (التفاؤلية)، حيث يناقش هذه الفلسفة من مختلف الأبعاد بما فيها أزمة الإنسان المعاصر فكريّاً وعلم الظواهر والوعي وكذلك الوجودية من منظور اللغة والأدب. ويتطرق ولسون كذلك إلى أهم الفلاسفة الوجوديين مثل كيركيجارد، وكارل جاسبرز، ومارتن هايدجر، وجان بول سارتر، وألبير كامو، إضافة إلى نيتشه الذي يراه ولسون الرائد الحقيقي للوجودية الجديدة «التفاؤلية».

مصدر معرفي

وقال أحمد السماحي مدير بيت الفلسفة: «يسرنا نحن في بيت الفلسفة أن ننقل هذا العمل الفلسفي المهم إلى العربية، حيث سيشكل إضافة بارزة ومصدراً معرفيّاً لا غنى عنه للمكتبة العربية الفكرية والفلسفية. إن الوجودية هي واحدة من أهم الفلسفات القديمة والمتجددة. وتكمن أهميتها أنها ارتبطت ارتباطاً مباشراً بالإنسان وبالأسئلة الجوهرية التي تشغل فكره على الدوام، وهي الأسئلة التي كانت محور نقاش وجدال دائم، سواء على الصعيد الفلسفي، أو الفكري، أو الثقافي، أو الاجتماعي».

وأضاف أحمد: «كولن ولسون من الكتاب الموسوعيين الأجانب الذين حققوا نجاحاً لافتاً في طروحاتهم الفكرية مع صدور عمله الأول «اللامنتمي» الذي تناول فيه أزمة الإنسان المعاصر. ومنذ ترجمة ذلك العمل إلى العربية، بات من أبرز الكتاب الأجانب الذين حققوا رواجاً كبيراً لدى القارئ العربي التواق دائماً إلى مطالعة الأعمال الفكرية العميقة. لذلك، نحن في بيت الفلسفة سعداء أن يكون هذا العمل من بين بواكير أعمال المؤسسة المترجمة إلى العربية، ونتوقع أن يلقى ترحيباً كبيراً لدى القارئ العربي».

ومن جانبه، قال المترجم عمار الثويني: «لقد سعدت كثيراً بترجمة هذا العمل وإصداره إلى اللغة العربية من خلال بيت الفلسفة، المؤسسة الرائدة في مجال الفكر والفلسفة. وهذا الكتاب هو خلاصة ما يسميه ولسون «موسوعة اللامنتمي» المؤلفة من ستة أجزاء، وهي موسوعة فكرية وفلسفية عميقة تتناول الوجودية وأزمة الإنسان المعاصر الذي لا يكف عن طرح الأسئلة الجوهرية».

هذا، وسيتوفر الكتاب في معظم المكتبات العامة و موقع بيت الفلسفة الإلكتروني ومنافذ التوزيع الإلكترونية الموجودة بدولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، إضافة إلى أنه سيكون أحد الإصدارات التي تشارك فيه بيت الفلسفة في معرض أبوظبي للكتاب الذي يقام في شهر مايو.