مكتبة إلكترونية دولية لنخيل التمر والابتكار

المصدر: (أبوظبي - وام)

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دشن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي أمس المكتبة الإلكترونية الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.

وتضم المكتبة 230 كتاباً ضمن ثلاث لغات وهي: الإنجليزية والفرنسية والعربية إلى جانب إطلاقه مكتبة الأشرطة المرئية الخاصة بتوثيق أنشطة وفعاليات الجائزة على مدى خمسة عشر عاماً حيث بلغ عدد مقاطع الفيديو (195) مقطعاً باللغة الإنجليزية والعربية.

وقال الدكتور عبدالوهاب زايد أمين عام الجائزة: يأتي ذلك من موقع المسؤولية وأهداف الجائزة الاستراتيجية في نشر المعرفة العلمية وانسجاماً مع التوجه العالمي نحو التحول الرقمي للخدمات وانسجاماً مع النجاح الذي حققته الجائزة خلال 15 عاماً مضت ولدورها الريادي في تنمية قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي على المستوى الإقليمي والدولي.

وتعمل الأمانة العامة للجائزة وانطلاقاً من الأهداف الاستراتيجية التي قامت لأجلها على توطين المعرفة ونشرها لأهداف غير ربحية في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي بمختلف اللغات بهدف إرساء المعرفة العلمية من خلال إطلاق مكتبة إلكترونية دولية متخصصة هي الأولى من نوعها على مستوى المؤسسات.

ويمكن تصفح وتحميل كافة الكتب المدرجة في المكتبة الإلكترونية الدولية مجاناً من خلال الموقع الإلكتروني التالي (www.eidpl.com).

يُذكر أن عدداً من المنظمات الإقليمية والدولية قد ساهمت بإغناء هذه المكتبة بإصداراتها العلمية مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) والمنظمة العربية للتنمية الزراعية (AOAD) والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ICARDA) والبنك الإسلامي للتنمية (ISDB) والمركز الدولي للزراعة الملحية (ICBA) بالإضافة إلى الخبراء والباحثين من مختلف دول العالم.

من جهة ثانية سبق للأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي أن أطلقت بتاريخ 24 يونيو 2020 مع بداية الجائحة الدولية (كوفيد-19) مكتبة إلكترونية خاصة بإصدارات الجائزة على وجه الخصوص باللغتين العربية والإنجليزية.

حيث ضمت المكتبة أكثر من 400 مصدر علمي متخصصة تم تصنيفها ضمن ثماني قوائم رئيسة وهي: الكتاب السنوي للجائزة (12 جزءاً) ومجلة الشجرة المباركة (34 عدداً) وكتاب التصوير 12 جزءاً وكتاب الفائزين 12 جزءاً إضافة إلى التقرير الإعلامي 205 أجزاء وكتب علمية 41 جزءاً وسلسلة المحاضرات العلمية 33 جزءاً وسلسلة الخمسين كتيباً 50 جزءاً.