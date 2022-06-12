«دبي أوبرا» رحلة صيف بين الأنغام

المصدر: (دبي - البيان)

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تستضيف «دبي أوبرا»، جملة من العروض العالمية الشهر الجاري، حيث تشهد اليوم، استعراض «دايفرس– يور دستيني»، من تقديم فريق «مركز الفنون الأدائية المتنوّعة»، وهو العرض السنوي الثاني عشر للفريق الحائز العديد من الجوائز العالمية.

يتضمن الحفل لوحات راقصة على أنغام أجمل أغنيات التسعينيات وأنجحها، إلى جانب تقديم استعراضات راقصة على أنغام أبرز نجوم البوب. وسيكون عشاق المسرح الموسيقي على موعد مع الاستمتاع بلوحات راقصة على مجموعة من أبرز أغنيات الأفلام الناجحة والشهيرة، مثل: مولان روج، و«إن ذا هايتس»، و«باغزي مالون»، و«أليس في بلاد العجائب»، و«فوس»، و«مدغشقر» و«غاتسبي».

جاز

ويحضر الجاز والبوب بقوة هذا الشهر، من خلال حفل استثنائي يومي 15 – 16 الجاري، بعنوان «بينك فلويد إكسبيرينس»، الذي يستحضر أجواء العروض الموسيقية المذهلة للفرقة البريطانية الشهيرة، وتتضمن فقراته أكثر من ساعتين ونصف الساعة من الأغاني المنتقاة بعناية، من جميع الألبومات الغنائية الشهيرة.

ويعد هذا العرض تحيّة رائعة، واحتفالاً بصميم روح وموسيقى «بينك فلويد»، مع استحضار عناصر الإبهار بالحفل، عبر استخدام أسلوب عرض الفيديوهات على شاشة دائرية ضخمة، إلى جانب توظيف العروض الضوئية المذهلة، حيث يرتكز العرض على 50 عاماً من تاريخ النجاحات الفنية التي حققتها هذه الفرقة الشهيرة.

دعم

وفي سياق الحرص على دعم المواهب الفنية المحلية، تستضيف «دبي أوبرا» يوم 18 الجاري، استعراض «أليس في بلاد العجائب»، الذي يقدمه فريق استوديو الرقص الإماراتي، الحائز جوائز عديدة، و«تورنينغ بوينت».

ويعتبر هذا الحفل استثماراً للنجاح الكبير الذي شهدته العروض السابقة، مثل «الجميلة والوحش» عام 2019، و«بيتر بان» عام 2021.

وتختتم «دبي أوبرا»، عروض شهر يونيو الجاري، بتقديم حفل يضم عدة أنواع من الفنون الأدائية، بعنوان «سيز ذا داي»، من تقديم فريق شباب «أكاديمية دبي للفنون الأدائية»، يوم 25 الجاري، الذي يتضمن مشاهد من أشهر المسرحيات الغنائية والمقطوعات الموسيقية المحبوبة، من ضمنها كوباكابانا، ونيوزيز، وعلاء الدين، وأوليفر، ومولان روج.