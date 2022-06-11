400 عنوان في جناح "معهد الشارقة للتراث" بمعرض الرباط للكتاب

المصدر: وام

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يشارك معهد الشارقة للتراث في معرض الرباط الدولي للكتاب والنشر المنعقد حالياً في الرباط.

تتضمن مشاركة المعهد برنامجاً ثقافياً حافلاً يشمل ندوات فكرية يشارك فيها نخبة من الباحثين والكتاب المغاربة وتواقيع وإطلاقات لأحدث إصدارات المعهد الخاصة بالتراث المغربي إضافة إلى وجود أكثر من 400 إصدار وعنوان في جناحه وأعداد مجلتي "الموروث" و"مراود" الصادرتين عنه.

وقال الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس المعهد: "نحرص على المشاركة في مختلف معارض الكتب لما تمثله من أهمية وقيمة مميزة لكل عشاق الكلمة والقراءة والمعرفة.. ولدينا حزمة من الأنشطة والبرامج والفعاليات التي تؤكد متانة العلاقات مع الأشقاء في المغرب، وخاصة ما يتعلق بالجوانب الثقافية والتراثية وهناك الكثير من الأعمال المشتركة والتكامل في العمل من أجل حماية وصون التراث ونقله للأجيال في ظل حرص أكيد على أهمية ديمومة التعاون والتنسيق والعمل المشترك مع المؤسسات المغربية.

وشهد جناح معهد الشارقة للتراث عدداً من الندوات العلمية وعدة تواقيع لإصدارات جديدة في مختلف مجالات التراث من قبل باحثين كان لهم جهودهم ودورهم في حماية التراث ونقله للأجيال واستدامته.. وسط إقبال لافتاً من زوار المعرض والجمهور الذي أعرب عن تقديره لدور ومكانة المعهد وجهوده في حفظ التراث وصونه وحمايته مشيداً ببرامجه وفعالياته وحضوره الدائم على المستويين العربي والعالم.

ويشهد المعرض ضمن البرنامج العام لوزارة الثقافة المغربية وفي إطار مشاركة المعهد أربع ندوات الأولى بعنوان "تعزيز العلاقات الثقافية بين معهد الشارقة للتراث والمؤسسات الثقافية المغربية" والثانية بعنوان "التراث الثقافي غير المادي بواحة فجيج- الأعراف نموذجاً" والثالثة بعنوان "معهد الشارقة للتراث من المحلية إلى العالمية" والرابعة بعنوان "دور معهد الشارقة للتراث في نشر التراث العربي.. التراث المغربي نموذجاً".