مركز جمعة الماجد يبحث التعاون مع «الآباء الدومنيكان» في مصر

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحث مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث أوجه التعاون المشترك مع معهد الدراسات الشرقية للآباء الدومنيكان بالقاهرة، في المجالات المشتركة وسبل تعزيزها في المستقبل.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، الخميس، إلى معهد الدراسات الشرقية للآباء الدومنيكان بالقاهرة، وذلك في إطار التبادل العلمي والثقافي بين المؤسسات الثقافية والعلمية الدولية.

وبحث الدكتور محمد كامل جاد، خلال الزيارة، مع د.عامينويل بيزاني، مدير معهد الدراسات الشرقية للآباء الدومنيكان بالقاهرة، ود. جون درويل، الباحث ومدير برنامج دايموند، وإنجي الجمال، رئيس قسم الفهرسة في المعهد، القضايا المشتركة.