«قصر الوطن» يحتضن معرضاً لمؤلفات تاريخية ومميزة في جناح المعرفة

المصدر: أبوظبي - البيان

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دعا قصر الوطن محبي الكتب وعشاق القراءة إلى إثراء معارفهم المختلفة ودعم ثقافتهم في المعرض الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة في جناح المعرفة في مكتبة قصر الوطن.

ويضم المعرض مجموعة من المؤلفات الأدبية لرحالة أوروبيين يعود تاريخها إلى القرنين الثالث عشر والتاسع عشر، وتستعرض بشكل واسع مختلف جوانب الحضارة العربية كالثقافة، والموسيقى، والطب، والأدب.

وتم تكريس قسم خاص من المعرض لعرض الكتب الفائزة بجائزة الشيخ زايد للكتاب من عام 2006 وحتى 2022، وهي جائزة أدبية مرموقة تمنح لصناع الثقافة عن إسهاماتهم في مجالات التنمية، والتأليف، والترجمة في العلوم الإنسانية التي لها أثر واضح في إثراء الحياة الثقافية والأدبية والاجتماعية. وسيتعرف الزوار فور دخولهم المكتبة إلى مجموعة واسعة من الكتب التي يمتاز كل منها بخلفيات لغوية وثقافية مختلفة.

وعند اختتام الجولة في المعرض، يمكن للزوار التوجه إلى مكتبة القصر التي تحتضن مجموعة واسعة وشاملة من المراجع تفوق 50 ألف كتاب، والتي يمكنهم اختيار ما يناسبهم منها والتوجه لقاعة القراءة التي توفر بيئة مثالية للبحث والقراءة والكتابة والاستمتاع بالإطلالات الخلابة على الحدائق والنوافير المائية الخارجية.