«غرامي» تضيف جائزة «أفضل موسيقى ألعاب فيديو»

المصدر: نيويورك - أ ف ب

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أعلنت جوائز «غرامي»، الأربعاء، عن إضافة فئة أفضل موسيقى تصويرية لألعاب الفيديو إلى مكافآتها، وهي خطوة تشكّل اعترافاً بهذا القطاع، وتعكس سعي أبرز جوائز الصناعة الموسيقية في الولايات المتحدة إلى التنوع.

وستكون جائزة «أفضل موسيقى تصويرية لألعاب الفيديو والوسائط التفاعلية الأخرى» واحدة من خمس فئات جديدة ستُعتمد للمرة الأولى خلال الاحتفال الخامس والستين لتوزيع جوائز «غرامي» سنة 2023، بينها أيضاً جائزتا أفضل كاتب وملحّن أغنيات خلال السنة وأفضل ألبوم شعر منطوق.

وقال رئيس هيئة «ريكوردينغ أكاديمي» التي تضم محترفي قطاع الصناعة الموسيقية هارفي ميسون جونيور: إن «الأولوية القصوى للأكاديمية هي التمثيل الفاعل للأشخاص العاملين في مجال الموسيقى الذين تخدمهم»، مع «الحرص على أن تعكس قواعدها وإرشاداتها الصناعة الموسيقية المتغيرة باستمرار».

ومع أن فئة جوائز «غرامي» لم تكن تتضمن فئة خاصة بموسيقى ألعاب الفيديو، فازت أغنية «باب ييتو» من تأليف كريستوفر تين عن لعبة الفيديو «سيفيليزايشن 4» الاستراتيجية الشهيرة جائزة «أفضل توزيع» عام 2011.

وفي آخر حفلة لتوزيع الجوائز، توج تشارلي روزن وجايك سيلفرمان، مع فرقة «8-بيت بيغ باند» في الفئة نفسها عن نسختهما من «ميتا نايتس ريفنج» من لعبة الفيديو «كيربي سوبرستار».

يذكر أن جوائز الغرامي تقدمها الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم، وأنشئت عام 1959، وهي إحدى الجوائز الموسيقية السنوية الأربع الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية. فيما يقام حفل توزيع جوائز الغرامي في فبراير من كل عام.

آلية

تقوم «الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم» بترشيح، والتصويت بعد ذلك، بخلاف جوائز الموسيقى الأمريكية «آما» التي تعتمد على الشعبية، وتختلف أيضاً عن جوائز بيلبورد الموسيقية التي تعتمد على الإنجازات المحققة في سباق الأغنيات.

وكان أكبر عدد من جوائز الغرامي هي تلك التي حصل عليها الموسيقار جورج سولتي وبلغت 31 جائزة، وقد رشح إلى 74 جائزة قبل رحيله عام 1997. وأكثر مغني حصل على جوائز الغرامي في ليلة واحدة هو ملك البوب مايكل جاكسون في عام 1984 حينما فاز بـ 8 جوائز غرامي دفعة واحدة، ولم يستطع أي فنان في التاريخ أن يصل إلى هذا الرقم.

أقسام

تنقسم الجائزة، عموماً، إلى أربعة أصناف كبرى، هي: «ألبوم العام»، وهي جائزة تقدم إلى المؤدين والمنتجين المساهمين في الألبوم. و«تسجيل العام»، جائزة تقدم إلى المؤدين والمنتجين المساهمين في الأغنية. و«أغنية العام» وتقدم لأفضل أغنية موجودة. و«أفضل فنان صاعد» وتقدم لأفضل مغني واعد برز طوال العام.

وكان المغني الوحيد الذي ربح الجوائز الأربعة، في ليلة واحدة، هو كريستوفر كروس وذلك عام 1981، في حين حصلت المغنية البريطانية «إديل» بهذه الجوائز الأربعة، ولكن في سنوات مختلفة.

وكان آخر إصلاح قامت به الجائزة لأنظمتها قد تم في العام2011 حينما قررت الأكاديمية خفض عدد الجوائز من 109 إلى 78 جائزة، وإلغاء التفرقة بين الذكور والإناث وإنهاء العمل بجوائز أخرى تهم العازفين المنفردين.