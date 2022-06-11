دبي.. وجهة أدباء العالم

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

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عبر العديد من المبادرات والفعاليات العالمية في مجال الثقافة والأدب، تحظى إمارة دبي، صاحبة أكبر مشروع عالمي لتحدي القراءة، بشهرتها العالمية في استقطاب أهم وأشهر الكتاب والمؤلفين من جميع أنحاء العالم، إذ يعدونها وجهة رئيسة للتواصل مع المجتمع الإبداعي والثقافي المتعدد الجنسيات، كونها المدينة الحاضنة للإبداع، والاحتفاء بإطلاق آخر إصداراتهم الأدبية، إلى جانب عقد الجلسات والندوات، والمشاركة في العديد من المبادرات والفعاليات الثقافية التي تحتضنها.

وفي مقدمها مهرجان طيران الإمارات للآداب، الذي يعد من أبرز المهرجانات الأدبية العالمية، بما يستقطب من كبار الكُتّاب والمؤلفين والمبدعين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، كما يوفر المهرجان فرصة استثنائية للالتقاء بالمؤلفين المحليين والعالميين، وحضور المناقشات وورش العمل، والمشاركة في المسابقات، ضمن أجواء إبداعية ملهمة، ساهمت في جذب الاهتمام الدولي لهذه التظاهرة المعرفية الأولى من نوعها في المنطقة.

40 مليوناً

يأتي الكاتب ديفيد ويليامز، الحائز جائزة الكتاب الوطني في المملكة المتحدة، لمدة ثلاث سنوات متتالية، بمرح لا حدود له، مع شخصياته الشهيرة، «ميجا مونستر»، و«عصابة الجدات»، إلى مدينة دبي، منذ أن نشر روايته الأولى الرائدة «الفتى بالفستان» عام 2008، حيث أحدث تغييراً جذرياً في مجال القراءة للأطفال، وحقق نجاحاً غير مسبوق في المبيعات العالمية، والتي تجاوزت 40 مليون نسخة.

القهوة اليابانية

كما حرص الكاتب الياباني توشيكازو كاواجوتشي، أن تكون دبي أحد وجهات مناقشة روايته «قبل أن تبرد القهوة»، عبر جلسة خاصة بمهرجان طيران الإمارات للآداب، التي حظيت بمتابعه جمهور عريض من عشاق الكاتب وروايته، التي بيع منها أكثر من 1.4 مليون نسخة، وكان توشيكازو كاواجوتشي قد تلقى إشادة دولية لمسرحيته الحائزة على جوائز عديدة، والتي حولت في ما بعد إلى رواية.

«هاوس أوف غوتشي» بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم «هاوس أوف غوتشي»، للمخرج ريدلي سكوت، حظي حفل توقيع كتاب الصحافية سارا جاي فوردن، المقتبس منه الفيلم بنجاح منقطع النظير، حيث نفذت كمية الكتاب بالكامل، خلال فترة مهرجان طيران الإمارات للآداب، حيث استقبلت بحفاوة بالغة، وهي التي ما فتئت تكتب عن الأزياء الإيطالية في ميلانو، منذ أكثر من 15 عاماً.

وقد كتبت عن العلامات التجارية، وما حققته من انتشار كبير جداً، مثل جوتشي، أرماني، فيرساتشي، برادا وغيرها، وتعمل الآن مع بلوميرغ نيوز، في واشنطن، وتقود فريقاً يرصد التحديات التي تواجهها أكبر شركات التكنولوجيا.

كاتبة «بريدجرتون»

ومن عوالم الأفلام إلى المسلسلات الأكثر متابعة، للمرة الثانية على التوالي، تزور إمارة دبي، الكاتبة جوليا كوين، المصنفة ضمن المشاهير الستة عشر من كُتّاب الروايات الرومانسية في أمريكا.

بالتزامن مع النجاح الكبير لمسلسل «بريدجرتون» الأمريكي، للمنتجة شوندا رايمس، والمقتبس من روايتها، حيث أعلنت منصة «نتفليكس»، أن 82 مليون مشترك شاهدوا المسلسل، منذ بدء عرضه على المنصة قبل شهر، وهو رقم قياسي للمشاهدة في أربعة أسابيع.

45000 أسرة

ومن جانب آخر، حل الكاتب والرسام الرسمي لليوم العالمي للكتاب لثلاث سنوات متتالية، روب بيدولف، ضيفاً على مدينة دبي، ضمن ورشة تنمية المهارات الإبداعية، في كتابه نص أدبي مرفق برسومات، أطل الرسام، والمعروف عنه أنه يحمل في رصيده اليوم أكثر من 80 مقطع فيديو، تم مشاهدتها أكثر من 4 ملايين مرة على «يوتيوب» وحده، وقد شكل هذا المقطع بداية سلسة «الرسم مع روب». وفي مايو 2020، وحطم الرقم القياسي العالمي لموسوعة «غينيس»، لأكبر درس فني انضم له أكثر من 45000 أسرة لرسم الحوت الأزرق.