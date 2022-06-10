«دبي للمأكولات» يرسخ مكانة «دانة الدنيا» عاصمة عالمية لفنون الطهو

المصدر: دبي ـ البيان

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حقق مهرجان دبي للمأكولات، خلال دورته التاسعة، نجاحاً، عبر استقطابه الذواقة ومحبي الطعام، ضمن العديد من الأنشطة والفعاليات التي نظمها خلال الفترة ما بين 2 وحتى 15 مايو الماضي، مثل أسبوع دبي للمطاعم، ورحلة في عالم المذاقات، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة والأحداث التي أقيمت على مستوى المدينة، ومن ضمنها الاحتفال بالذكرى الأولى لتأسيس تايم آوت ماركت في دبي، وورش العمل ودروس الطبخ الخاصة في رايب ماركت، ومعرض صالون الشوكولا، الذي أقيم في دبي مول، وفعالية «أشبعوا مذاقاتكم»، المليئة بالأجواء الترفيهية والأطباق الشهية، في ساوث ماركت في مركز دبي المالي العالمي.

واحتفى المهرجان، الذي يقام سنوياً على مستوى المدينة، خلال دورة هذا العام، بمشهد المأكولات المزدهر في دبي، مع مشاركة المئات من المطاعم، كما قدم منصة لسكان وزوار دبي، لتجربة أشهى الأطباق، وأفضل قوائم الطعام.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «عزز مهرجان دبي للمأكولات، من مشهد الطعام في المدينة، وأسهم في ترسيخ مكانة دبي عاصمة لفنون الطهو في المنطقة، وشهدت فعالياته إقبالاً كبيراً، فمثلاً، استقطبت فعالية أسبوع دبي للمطاعم هذا العام، العديد من عشاق الطعام، عبر آلاف الحجوزات، ومكنتهم من الاستمتاع بإبداعات الطهو في الإمارة. ونتطلع إلى مواصلة جهودنا، والتعاون مع شركائنا، لتقديم المزيد من التجارب المميزة في الدورات المقبلة».