ملتقيات الشعر العربي تنطلق في الدول الأفريقية

المصدر: الشارقة ـ البيان

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برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، انطلق ملتقى غينيا للشعر العربي في السابع والثامن من يونيو الحالي بجامعة لانسانا كونتي في كوناكري، أكبر جامعات غينيا، الذي تنظمه دائرة الثقافة في الشارقة، بمشاركة 12 شاعراً من مختلف محافظات ومدن غينيا. حضر حفل الافتتاح كل من ممثل عن سفير دولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله سليمان الحمادي، مدير جامعة لانسانا كونتي البروفيسور عبدالرحمن فاديقا، المفتش العام للتعليم العالي في غينيا الأستاذ تراوري، تامر كمال المليجي سفير جمهورية مصر العربية في غينيا، وغيرهم.

وقال عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، إن انطلاق ملتقيات الشعر العربي في الدول الأفريقية يعزز حضور اللغة العربية في القارة، ويشجع المواهب الشعرية، التي بدأت تخطو خطواتها الأولى في هذا الحقل الأدبي الهام، وإن ملتقى غينيا للشعر العربي هو بداية لسلسلة ملتقيات شعرية في أفريقيا مقبلة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الذي يولي اللغة العربية كل العناية والرعاية، والرامية لتعزيز حضور اللغة العربية.

هذا وسينطلق ملتقى الشعر العربي في جمهورية نيجيريا والسنغال غداً، أما في جمهورية تشاد فينطلق في 13 – 14 يونيو الحالي.