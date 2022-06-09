معرض421 يطلق «تصمیم منطقي»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلن معرض421، وجهة الفنون والتصميم في أبوظبي، التي تُعنى بالممارسات والأعمال الفنية المبتكرة وتسعى لإبراز وتنمية المواهب المحلية والإقليمية عبر طيف واسع من المجالات الفنية، عن إطلاق دعوة مفتوحة تحت عنوان «تصمیم منطقي». الدعوة موجهة للمواهب المُقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا في فرصةً للمشاركة في متجر دكان421 الذي يعد منصة ديناميكية تدعم الابتكار والمشاركة والتجربة. الدعوة مفتوحة ومتاحة بشكل دائم يضمن استمرارية استقبال الطلبات. وسيتم إبلاغ الفائزين في غضون أربعة أسابيع من تاريخ التقديم.

دعوة مفتوحة

«تصمیم منطقي» هي دعوة مفتوحة تشجع جميع أطياف المُبدعين للتقدم بطلب المشاركة، بدءاً من صُنَّاع الخَزَف وحتى الناشرين المستقلين، ومن مُصممي المنتجات وحتى صُنَّاع المجوهرات. كما تعد الدعوة جزءاً من مهمة معرض421 لغرس مبادئ التقدير لثقافة الإبداع والتصميم في المنطقة. تحفظ ملكية وحقوق منتجات المجموعة المختارة، والتي سيقوم معرض421 بعرضها للبيع في متجره الخاص، دكان421.

دعم

يعد دكان421 منصة مخصصة لعرض منتجات تعكس التزام معرض421 بدعم المواهب المحلية والإقليمية من خلال توفير مساحة للممارسين المبدعين للتجربة والتعلم. استلهم «دكان421» فكرة تصميمه من الملامح المعمارية المميزة لمعرض421 وميناء زايد. وهو يوفر إصدارات محدودة حصرية وتشكيلة واسعة من المطبوعات والأدوات المكتبية والمنتجات الفريدة.

الدعوة مفتوحة ومتاحة بشكل دائم وسيتم التواصل مع أصحاب المشاريع المختارة في غضون أربعة أسابيع من تاريخ التقديم.