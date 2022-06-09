معرض «تضاريس».. مشاهد نابضة بالحياة

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أكدت حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، رئيسة «خولة للفن والثقافة»، أن تنظيم معرض «تضاريس نابضة بالحياة»، للفنان الإماراتي علي بن ثالث، يؤكد دور المؤسسة في دعم كافة الفنون وإبراز المواهب الإبداعية والفنية في الدولة.

ودعمها ليحققوا بذلك الحضور العالمي بهويات وبصمات مميزة، تمثل روح الثقافة والفنون الإماراتية، ويفتحوا قنوات للتواصل الروحي والفني باعتبار الفن هو أرقى لغات الحوار الإنساني والتواصل دون التقيد بحاجز اللغة أو الثقافة، وبما يرتقي بمكانة الإمارات ودورها في صناعة الإبداع والابتكار، ويؤكد مركزها الثقافي بكونها حاضنة للإبداع والمبدعين.

وأشارت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي إلى أن التصوير هو فن اللقطة وإبداع التفاصيل، ومن هنا يأتي تنظيم هذا المعرض لاستثمار إبداعات الفنان الإماراتي علي بن ثالث في نقل مكونات البيئة الطبيعية، التي تزخر بها دولة الإمارات.

يذكر أن «خولة للفن والثقافة» تستضيف معرض التصوير الفوتوغرافي «تضاريس نابضة بالحياة»، بمقرها الرئيسي في العاصمة أبوظبي، وسيستمر حتى 16 يونيو الجاري.