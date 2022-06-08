«خَيْرُ جَلِيسٍ» موضوع مسابقة القصة في «الإمارات للآداب»

المصدر: دبي - البيان

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مع انطلاقة الدورة الجديدة لمسابقة الكتابة الإبداعية السنوية للطلبة، مسابقة كتابة القصة، تواصل مؤسسة الإمارات للآداب رحلة بحثها عن المواهب الواعدة في مجال الكتابة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تُعد مسابقة كتابة القصة من أهم البرامج الإبداعية على مدار العام الدراسي، وتحظى بشعبية كبيرة وسط الطلبة. فتحت المسابقة أبوابها لاستقبال المشاركات، باللغتين العربية والإنجليزية، من طلبة المدارس والكليات والجامعات في دولة الإمارات العربية المسجلين بدوام كامل، حسب الفئات العمرية التالية: 11 عاماً فأقل، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاماً، بين 15 و17 عاماً أو 18 و25 عاماً. ويتم تكريم الفائزين في حفل خاص خلال مهرجان طيران الإمارات للآداب 2023، كما ستُنشر المشاركات الفائزة في كتيب تذكاري خاص.

تلقت المسابقة، التي تزداد شعبيتها عاماً بعد عام، أكثر من 3700 مشاركة في الدورة السابقة. وموضوع المسابقة لهذا العام، «خَيْرُ جَلِيسٍ» وآخر موعد لاستلام المشاركات هو 24 أكتوبر 2022.

وعبرت إيزابيل أبو الهول، الرئيسة التنفيذية وعضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب، عن سعادتها بإطلاق المسابقة قائلةً: «إن للكتابة الإبداعية دوراً مهماً في حياة الطلبة؛ ولذلك تم تصميم المسابقة لتحفز الطلبة على إطلاق العنان لمخيلاتهم عند التفكير في مصطلح «خَيْرُ جَلِيسٍ»، والذي ممكن أن يكون صديقاً مقرباً، حيواناً أليفاً، لعبة مميزة أو حتى كتاباً وشخصية مفضلة والمزيد. نتطلع بكل حماس للاطلاع على قصص الرواة الشباب الواعدين وتناولهم الإبداعي لموضوع المسابقة».